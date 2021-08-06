L'Equipe: «ПСЖ» предложил Месси контракт на три года с зарплатой 40 миллионов евро за сезон

В течение последних нескольких часов футболист Лионель Месси ведет переговоры с «ПСЖ». Французский клуб предлагает 34-летнему аргентинцу контракт на 3 года. Зарплата футболиста может составить 40 миллионов евро за сезон, утверждает L'Equipe.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.

В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.