Кристоф Гальтье: "Пепе может принести пользу "ПСЖ"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье считает, что нападающий его команды Николя Пепе может заиграть в "ПСЖ". Ранее появлялась информация, что парижане интересуются ивуарийцем, который в нынешнем сезоне в лиге 1 забил 18 мячей.

– Николя было бы приятно, если бы "ПСЖ" проявил в нем заинтересованность, сделал предложение, – цитирует Le Figaro Гальтье. – Хороший ли это вариант для "ПСЖ"? Да, безусловно. Потому что они получили бы игрока без проблем с адаптацией, который может принести огромную пользу.