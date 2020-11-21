Ковач рассказал, что говорил игрокам «Монако» в перерыве матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «ПСЖ» (3:2) в 11-м туре чемпионата Франции отметил, что попросил игроков в перерыве стать единой командой. После первого тайма монегаски проигрывали 0:2.

— В перерыве я сказал игрокам, что мы плохо играем, что я не хочу видеть такой «Монако», — цитирует L'Equipe Ковача. — Сказал, что хочу увидеть «Монако», как в матчах с «Бордо» (4:0, 1 ноября) и «Ниццей» (2:1, 8 ноября). Сказал игрокам, что все возможно, что мы можем обыграть «ПСЖ», если покажем настоящую команду. Доволен их реакцией. Фолланд? Я не удивлен его игрой. Знал, что он может нам принести пользу. Знал, что это только вопрос времени. Изменения в перерыве были значительными. Фабрегас, вышедший на поле, многое нам дал.