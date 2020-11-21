Ковач рассказал, что говорил игрокам «Монако» в перерыве матча с «ПСЖ»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «ПСЖ» (3:2) в 11-м туре чемпионата Франции отметил, что попросил игроков в перерыве стать единой командой. После первого тайма монегаски проигрывали 0:2.
— В перерыве я сказал игрокам, что мы плохо играем, что я не хочу видеть такой «Монако», — цитирует L'Equipe Ковача. — Сказал, что хочу увидеть «Монако», как в матчах с «Бордо» (4:0, 1 ноября) и «Ниццей» (2:1, 8 ноября). Сказал игрокам, что все возможно, что мы можем обыграть «ПСЖ», если покажем настоящую команду. Доволен их реакцией. Фолланд? Я не удивлен его игрой. Знал, что он может нам принести пользу. Знал, что это только вопрос времени. Изменения в перерыве были значительными. Фабрегас, вышедший на поле, многое нам дал.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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