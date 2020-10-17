Когда начнет играть Головин?
24-летний полузащитник «Монако» Александр Головин в ближайшее время должен приступить к тренировкам в общей группе. Пока же хавбек продолжает восстанавливаться после травмы ноги.
Он получил повреждение — надрыв мышцы задней поверхности бедра — в конце августа в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0).
Головин пропустил все сентябрьские и октябрьские игры сборной России, четыре встречи монегасков в лиге 1 и точно не сыграет в воскресном матче с «Монпелье», даже если он состоится. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.