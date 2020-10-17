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Новости   //    Футбол   //    Франция

Когда начнет играть Головин?

11:25
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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24-летний полузащитник «Монако» Александр Головин в ближайшее время должен приступить к тренировкам в общей группе. Пока же хавбек продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

Он получил повреждение — надрыв мышцы задней поверхности бедра — в конце августа в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0).

Головин пропустил все сентябрьские и октябрьские игры сборной России, четыре встречи монегасков в лиге 1 и точно не сыграет в воскресном матче с «Монпелье», даже если он состоится. (Александр Бобров)

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