«Ланс» разгромил «Клермон», Опенда оформил хет-трик

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«Ланс» на выезде разгромил «Клермон» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 4:0.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Лоис Опенда. Еще один гол забил форвард Алексис Клод-Морис.

23-летний Опенда стал автором самого быстрого хет-трика в истории чемпионата Франции.

«Ланс» поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, набрав 54 очка. «Клермон» находится на 11-й строчке (34).