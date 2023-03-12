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Сегодня, 16:51

«Ланс» разгромил «Клермон», Опенда оформил хет-трик

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Клермон» — «Ланс» — 0:4.
Фото Global Look Press

«Ланс» на выезде разгромил «Клермон» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 4:0.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Лоис Опенда. Еще один гол забил форвард Алексис Клод-Морис.

23-летний Опенда стал автором самого быстрого хет-трика в истории чемпионата Франции.

«Ланс» поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, набрав 54 очка. «Клермон» находится на 11-й строчке (34).

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:4
Ланс

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Ланс
0
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Форвард «Ланса» Опенда оформил самый быстрый хет-трик в истории лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 27 15 9 3 44-21 54
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
9
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
10
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
11
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
12
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
13
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
14
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
15
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
16
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
17
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
18
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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38 тур
10.03 23:00
Лилль – Лион
 3 : 3
11.03 19:00
Осер – Ренн
 0 : 0
11.03 23:00
Брест – ПСЖ
 1 : 2
12.03 15:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 4
12.03 17:00
Аяччо – Монпелье
 - : -
12.03 17:00
Анже – Тулуза
 - : -
12.03 17:00
Лорьян – Труа
 - : -
12.03 17:00
Нант – Ницца
 - : -
12.03 19:05
Монако – Реймс
 - : -
12.03 22:45
Марсель – Страсбур
 - : -
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Килиан Мбаппе

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 19
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Жонатан Давид

Лилль

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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Неймар

ПСЖ

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Марсель

 8
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Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

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Осер

 21 2 2
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