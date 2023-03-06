Кингсли Коман поддержал травмированного Кимпембе

Вингер «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением о своем партнере по сборной Франции Преснеле Кимпембе, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Я сказал ему, что у меня раньше тоже случались травмы. Он воин и обязательно вернется. Его прозвище — «генерал», он получил его не просто так. Преснел является настоящим лидером», — цитирует Комана Canal Plus.

Послезавтра «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск.