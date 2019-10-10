Кавани и Тиагу Силва могут покинуть «ПСЖ» летом как свободные агенты

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани и защитник команды Тиагу Силва, возможно, уйдут по окончании сезона. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, контракты обоих игроков истекают по окончании нынешнего сезона. Парижский клуб пока не предложил им продлить соглашение. Кавани при этом не исключает, что останется и верит, что может убедить клуб все же предложить ему новый контракт. Силва же не знает о планах клуба в его отношении. По данным ESPN, новый контракт с бразильцем не является приоритетом для клуба. Указано, что уругваец в случае ухода из «ПСЖ» может продолжить карьеру в MLS.

32-летний Эдинсон Кавани в текущем сезоне провел четыре матча за «ПСЖ» и забил два мяча. 35-летний Тиагу Силва отыграл 11 матчей.

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