Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга расстался со своим агентом. 18-летний француз отказался от услуг Муссы Сиссоко, который раньше представлял его интересы, сообщает Mundo Deportivo.

Пока футболист остается без агента. Но его отец уже провел встречи с Жорже Мендешем, Джонатаном Барнеттом и Пини Захави.

Действующий контракт игрока с «Ренном» действует до лета 2022 года. Во Франции уверены, что переговоры о новом соглашении находятся в прогрессивной стадии и, вероятнее всего, будут завершены успешно.

Летом сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны европейских грандов.