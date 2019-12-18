Источник: «Монако» уволит Жардима в случае поражения от «Лилля»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть уволен со своего поста, сообщает Get French Football News со ссылкой на Monaco-Matin. Это произойдет в том случае, если монегаски проиграют «Лиллю» в матче 19-го тура чемпионата Франции.

В 1/8 финала Кубка французской лиги «Лилль» разгромил «Монако» со счетом 3:0. Группа фанатов требовала отправить Леонарду Жардима в отставку. Монегаски с 25 очками занимают девятое место в турнирной таблице лиги 1. В последних 4 матчах они одержали 3 победы.

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