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Источник: Икарди может наложить вето на то, чтобы остаться в «ПСЖ»

10:58
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, арендованный у «Интера», может не остаться во французском клубе, сообщает FCInterNews.It.

По сведениям источника, посредник Улиссе Савини посоветовал 27-летнему аргентинцу и его жене включить в соглашение пункт о соглашении. Таким образом, футболист может наложить вето на то, чтобы остаться в «ПСЖ».

В текущем сезоне Икарди провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.

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