Игроки "Нанта" выйдут на матч против "Сент-Этьена" с фамилией Салы на футболках

Игроки "Нанта" выйдут на матч 22-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" в футболках с фамилией бывшего нападающего команды Эмилиано Салы. 28-летний аргентинец считается пропавшим без вести.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров.

"Нант" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 23 очка после 21 тура.

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