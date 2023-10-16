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Сегодня, 15:10

Головин вернулся на свою пиковую стоимость за всю карьеру по версии Transfermarkt

Александр Головин снова стоит 30 миллионов евро по версии Transfermarkt
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков французской лиги 1.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прибавил в цене на 2 миллиона и теперь стоит 30 миллионов евро. Это пиковая стоимость 27-летнего россиянина за всю его карьеру — ранее его оценивали в такую же сумму в 2018 году.

Кроме того, Головин теперь делит статус самого дорого игрока «Монако» с форвардом Фоларином Балогуном и полузащитником Мохамедом Камара.

Самым подорожавшим игроком чемпиоаната Франции стал хавбек «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери. 17 летний француз подорожал на 30 миллионов евро и теперь оценивается в 50 миллионов. Также в тройку вошли Бредли Баркола («ПСЖ», +17 миллионов) и Эрнест Нуама («Лион», +14).

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Неделя

«ПСЖ» на этой неделе сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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