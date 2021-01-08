Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Анже»

8 января 2021, 23:41
Александр Головин. Фото ФК "Монако"
Александр Головин. Фото ФК "Монако"
Теги:

«Монако» огласил заявку на матч 19-го тура чемпионата Франции против «Анже». В число 20 футболистов вошел и российский хавбек Александр Головин.

24-летний Головин восстановился после травмы и 6 января провел первый матч с августа прошлого года. В игре с «Лорьяном» (5:2) он вышел на замену во втором тайме и забил уже через 10 секунд. Болельщики признали его лучшим футболистом матча.

«Монако» сыграет с «Анже» 9 января, начало — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир