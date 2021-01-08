«Монако» огласил заявку на матч 19-го тура чемпионата Франции против «Анже». В число 20 футболистов вошел и российский хавбек Александр Головин.

24-летний Головин восстановился после травмы и 6 января провел первый матч с августа прошлого года. В игре с «Лорьяном» (5:2) он вышел на замену во втором тайме и забил уже через 10 секунд. Болельщики признали его лучшим футболистом матча.

«Монако» сыграет с «Анже» 9 января, начало — в 23.00 по московскому времени.