Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"

"Монако" объявил состав на матч 28-го тура чемпионата Франции против "Ниццы". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.

Состав "Монако": Бенальо, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Хенрикс, Силва, Головин, Фабрегас, Мартинш, Фалькао.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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