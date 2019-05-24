Головин - в старте "Монако" на матч с "Ниццей"

"Монако" объявил состав на матч 28-го тура чемпионата Франции против "Ниццы". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.
Состав "Монако": Бенальо, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Хенрикс, Силва, Головин, Фабрегас, Мартинш, Фалькао.
Le 1⃣1⃣ Rouge & Blanc 🔴⚪️ #OGCNASM pic.twitter.com/uFWk9TWlGi— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 24 мая 2019 г.
"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
Загрузка...