Головин отдал голевую передачу за «Монако» в матче с «Реймсом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче против «Реймса» в 18-м туре французской лиги 1.

На 49-й минуте с передачи 27-летнего россиянина отличился Виссам Бен-Йеддер.

Головин совершил восьмое результативное действие в текущем сезоне. На его счету 5 забитых мячей и 3 голевые передачи.