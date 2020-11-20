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Головин — на финальной стадии восстановления, но вне заявки на матч с «ПСЖ»

08:58
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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Как ранее сообщал «СЭ», российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 11-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Пресс-служба монегасков сообщает, что 24-летний футболист находится на финальной стадии восстановления от надрыва мышцы задней поверхности бедра, который заработал по ходу встречи 2-го тура французского первенства с «Метцем» (1:0), которая состоялась 30 августа.

В сезоне-2020/21 Головин провел за «Монако» 2 матча и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/le-groupe-de-las-monaco-pour-la-reception-du-psg/

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