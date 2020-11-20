Как ранее сообщал «СЭ», российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 11-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

Пресс-служба монегасков сообщает, что 24-летний футболист находится на финальной стадии восстановления от надрыва мышцы задней поверхности бедра, который заработал по ходу встречи 2-го тура французского первенства с «Метцем» (1:0), которая состоялась 30 августа.

В сезоне-2020/21 Головин провел за «Монако» 2 матча и отдал 1 результативную передачу.