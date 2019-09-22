Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Лионом». Паредес на поле не вышел

«Лион» на своем поле проиграл «ПСЖ» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 87-й минуте встречи забил бразильский нападающий Неймар.

Бывший полузащитник «Зенита», хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес начинал встречу с «Лионом» со скамейки запасных и на поле не появился.

«ПСЖ» с 15 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» — 9-е место и 6 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Лион» — «ПСЖ» — 0:1 (0:0)

Гол: Неймар, 87.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу (Тете, 73), Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Рейне-Аделаида (Тузар, 72), Тиагу Мендес (Траоре, 88), Ауар, Депай, Дембеле.

«ПСЖ»: Навас, Тиагу Силва, Менье, Бернат (Кимпембе, 73), Маркиньюс, Диалло, Эррера (Верратти, 72), Гей, Шупо-Мотинг, Ди Мария, Неймар (Л.Кюрзава, 90+1).

Предупреждения: Диалло, 33. Коне, 75.

Судья: Бюке (Франция).

22 сентября. Лион. Стадион «Люмьер».

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