Президент «Лилля»: «Саншеш уйдет этим летом в «ПСЖ» или «Милан»
В «Лилле» подтвердили, что полузащитник клуба Саншеш уйдет летом в «ПСЖ» или «Милан»
Президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что полузащитник Ренату Саншеш покинет клуб этим летом.
Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему португальцу со стороны «ПСЖ» и «Милана».
«Саншеш уйдет этим летом. Это будет либо «ПСЖ», либо «Милан» — два больших вызова для Ренату. Ни с одним из клубов у нас нет окончательной договоренности. Этот вопрос остается конфиденциальным», — цитирует Летанга журналист Фабрицио Романо.
В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
|0
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19
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
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|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
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Тулуза – Ницца
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|7.08
|16:00
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Анже – Нант
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|7.08
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Ланс – Брест
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|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
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|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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