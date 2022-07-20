Президент «Лилля»: «Саншеш уйдет этим летом в «ПСЖ» или «Милан»

В «Лилле» подтвердили, что полузащитник клуба Саншеш уйдет летом в «ПСЖ» или «Милан»

Президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что полузащитник Ренату Саншеш покинет клуб этим летом.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему португальцу со стороны «ПСЖ» и «Милана».

«Саншеш уйдет этим летом. Это будет либо «ПСЖ», либо «Милан» — два больших вызова для Ренату. Ни с одним из клубов у нас нет окончательной договоренности. Этот вопрос остается конфиденциальным», — цитирует Летанга журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.