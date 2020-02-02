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Главный тренер «Монако» горд за своих игроков после поражения от аутсайдера чемпионата

04:49
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Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал поражение от «Нима» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата Франции. Монегаски не могут победить в чемпионате в четырех встречах кряду.

— Я горжусь своими игроками, несмотря на два удаления и поражение, — цитирует испанского специалиста L'Equipe. — У нас была хорошая оборонительная игра. Трудно говорить о матче, когда вы играете час без двух футболистов, но у нас была возможность сравнять счет после удара Бен Йеддера

Красная картошка Мартинша? Я не знаю, почему он толкнул арбитра. Еще не говорил с ним?

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