Гендиректор «Монако»: «Удерживать Фалькао не было смысла»

Эксклюзивное интервью «СЭ» дал вице-президент и генеральный директор«Монако» Олег Петров, рассказавший о ситуации в команде, игре Александра Головина и победе над «Ниццей» (3:1).

— Вы упомянули Фалькао. Удержать его было невозможно?

— Нет. Скорее, не было смысла. Он очень хотел уйти в «Галатасарай» и играть в Лиге чемпионов.

— Какова ситуация с травмированными?

— Очень рассчитываем на скорое возвращение Пеллегри (18-летний итальянский нападающий. — Прим.А.Б.). Он может добавить команде наступающей мощи. Видимо, к зиме вернется Йоветич. У нас также есть молодой Жеббель.

— А Субашич?

— У него еще год действует контракт. Он восстанавливается после травмы. Но сегодня он не первый вратарь. Первый безоговорочно — Леком. Второй — Бенальо. Субашич тренируется по особой схеме, восстановление, видимо, займет долгое время. (Александр Бобров)

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