Газзаев считает, что игра Головина за «Монако» привлечет внимание европейских клубов к РПЛ

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в 2023 году.

«Я поздравляю Головина с успешным годом. Мы видим, что он стал одним из лидеров «Монако». Чем больше российских игроков будут сверкать в европейских командах, тем больше внимания станут обращать скауты на нашу лигу. У Головина хороший сезон, отличные достижения. А пресса во Франции очень высоко его ценит», — сказал Газзаев «СЭ».

Головин в этом сезоне провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 30 миллионов евро.

«Монако» после 17-го тура занимает третье место в чемпионате Франции с 33 очками.