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Сегодня, 14:10

Газзаев считает, что игра Головина за «Монако» привлечет внимание европейских клубов к РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Головин (слева).
Фото AFP

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в 2023 году.

«Я поздравляю Головина с успешным годом. Мы видим, что он стал одним из лидеров «Монако». Чем больше российских игроков будут сверкать в европейских командах, тем больше внимания станут обращать скауты на нашу лигу. У Головина хороший сезон, отличные достижения. А пресса во Франции очень высоко его ценит», — сказал Газзаев «СЭ».

Головин в этом сезоне провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 30 миллионов евро.

«Монако» после 17-го тура занимает третье место в чемпионате Франции с 33 очками.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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Брест – Монпелье
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Гавр – Лион
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Лилль – Лорьян
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Метц – Тулуза
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