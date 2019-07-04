"Гавр" хочет подписать Насри

Экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри может продолжить карьеру в "Гавре". Как утверждает L'Equipe, клуб второго французского дивизиона рассматривают 32-летнего игрока в качестве замены Зинедину Ферхату, который перешел в "Ним".

В прошедшем сезоне Насри в пяти матчах за "Вест Хэм" отметился двумя результативными передачами. 1 июля игрок стал свободным агентом.

Напомним, Насри подписал контракт с "Вест Хэмом" в январе 2019 года после того, как отбыл полуторагодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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