Фото российской гольфистки с Мбаппе и Месси в лифте стало вирусным

Российская гольфистка Марта Сильченко оказалась в одном лифте с футболистами «ПСЖ» и сделала селфи.

Фотографии девушка опубликовала в своих соцсетях и подписала:

«Необычный день в спортклубе. Только что проехалась в лифте с лучшими футболистами мира».

Марта Сильченко и игроки «ПСЖ». Соцсети Марты Сильченко

На фото можно увидеть Лионеля Месси, Неймара, Серхио Рамоса, Киллиана Мбаппе, Маркиньоса, Кимпембе и других футболистов «ПСЖ».

Фото попало во все крупные каналы о футболе и завирусилась в соцсетях. В комментариях пользователь написали, что девушка «самая счастливая на Земле». Снимки собрали уже более 120 тысяч лайков.