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Сегодня, 17:08

Фото российской гольфистки с Мбаппе и Месси в лифте стало вирусным

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марта Сильченко с игроками «ПСЖ».
Фото Соцсети Марты Сильченко
Марта Сильченко и игроки «ПСЖ».
Фото Соцсети Марты Сильченко
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Российская гольфистка Марта Сильченко оказалась в одном лифте с футболистами «ПСЖ» и сделала селфи.

Фотографии девушка опубликовала в своих соцсетях и подписала:

«Необычный день в спортклубе. Только что проехалась в лифте с лучшими футболистами мира».

Марта Сильченко и игроки «ПСЖ». Фото Соцсети Марты Сильченко
Марта Сильченко и игроки «ПСЖ».
Соцсети Марты Сильченко

На фото можно увидеть Лионеля Месси, Неймара, Серхио Рамоса, Киллиана Мбаппе, Маркиньоса, Кимпембе и других футболистов «ПСЖ».

Фото попало во все крупные каналы о футболе и завирусилась в соцсетях. В комментариях пользователь написали, что девушка «самая счастливая на Земле». Снимки собрали уже более 120 тысяч лайков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Килиан Мбаппе
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Маркиньос раскритиковал болельщиков «ПСЖ»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Ницца 32 16 7 9 42-28 54
5
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
6
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
13
 Реймс 32 8 13 11 34-35 37
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Труа 32 8 9 15 30-45 33
16
 Лорьян 32 7 10 15 32-52 31
17
 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 32 7 8 17 32-61 29
19
 Бордо 32 5 11 16 42-77 26
20
 Метц 32 4 12 16 29-58 24
Результаты / календарь
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38 тур
20.04 20:00
Бордо – Сент-Этьен
 - : -
20.04 20:00
Лорьян – Метц
 - : -
20.04 20:00
Монако – Ницца
 - : -
20.04 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
20.04 20:00
Труа – Клермон Фут
 - : -
20.04 22:00
Анже – ПСЖ
 - : -
20.04 22:00
Брест – Лион
 - : -
20.04 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
20.04 22:00
Марсель – Нант
 - : -
20.04 22:00
Страсбур – Ренн
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 22
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 27 1 8
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