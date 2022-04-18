Маркиньос раскритиковал болельщиков «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос недоволен поведением фанатов парижан.

В матче команды с «Мраселем» футболисты отказались от шумовой поддержки из-за вылета команды из Лиги чемпионов. В матче лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Марсель» (2:1).

«Не ожидал от них этого. Это было не то время для подобного акта. Понял бы их, если бы они не получили ответа. Им нужно убрать свою гордыню в сторону. Как футболист я не могу согласиться с ними», — рассказал Маркиньос в эфире Prime Video.

Команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.