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Сегодня, 08:23

Маркиньос раскритиковал болельщиков «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос недоволен поведением фанатов парижан.

В матче команды с «Мраселем» футболисты отказались от шумовой поддержки из-за вылета команды из Лиги чемпионов. В матче лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Марсель» (2:1).

«Не ожидал от них этого. Это было не то время для подобного акта. Понял бы их, если бы они не получили ответа. Им нужно убрать свою гордыню в сторону. Как футболист я не могу согласиться с ними», — рассказал Маркиньос в эфире Prime Video.

Команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Лига 1, 32-й тур: «Лион» разгромил «Бордо», «ПСЖ» победил «Марсель» и другие игры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Ницца 32 16 7 9 42-28 54
5
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
6
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
13
 Реймс 32 8 13 11 34-35 37
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Труа 32 8 9 15 30-45 33
16
 Лорьян 32 7 10 15 32-52 31
17
 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 32 7 8 17 32-61 29
19
 Бордо 32 5 11 16 42-77 26
20
 Метц 32 4 12 16 29-58 24
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 20:00
Бордо – Сент-Этьен
 - : -
20.04 20:00
Лорьян – Метц
 - : -
20.04 20:00
Монако – Ницца
 - : -
20.04 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
20.04 20:00
Труа – Клермон Фут
 - : -
20.04 22:00
Анже – ПСЖ
 - : -
20.04 22:00
Брест – Лион
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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 19
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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Клермон Фут

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