Фалькао дисквалифицирован на один матч

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао получил одноматчевую дисквалификацию. Колумбиец наказан за третью желтую карточку в десяти последних встречх. Наказание вступает в силу 28 мая, а это значит, что если монегаскам удастся избежать стыковых матчей, форвард пропустит начало следующего сезона.

Аналогичное наказание получил и полузащитник "Монако" Адриэн Силва.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица лиги 1, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр