Экс-нападающий «Ниццы» назвал причины кражи часов у одноклубника

Нападающий Мохамед Диаби, с которым «Ницца» расторгла контракт за кражу часов у одноклубника Каспера Дольберга, в Twitter выразил разочарование случившемся. Также он объяснил, почему сделал этот.

«Мой поступок был сдела не из-за жадности, а из-за разочарования и чувства зависти. Мне всего 18 лет, но мой возраст не оправдание. Моя сложная ситуация контрастировала с успехом Каспера Дольберга. Я взял его часы без причины, может быть, немного из-за ревности. Вместо того, чтобы сражаться за место на поле, я поступил трусливо. Теперь я покидаю клуб, в котором всегда хотел добиваться успеха и процветать, что является самым большим наказанием для меня», — написал Диаби.

«Ницца» расторгла контракт с нападающим Диаби, укравшим часы у одоклубника //

Фанаты «Ниццы» обратились к нападающему, укравшему часы у одноклубника