Дмитрий Сычев: "На игру Головина в чемпионате Франции повлияла смена тренера"

Бывший нападающий "Локомотива", "Марселя" и сборной России Дмитрий Сычев заявил, что на игру российского форварда "Монако" Александра Головина повлияла смена тренера. 25 января Леонарду Жардим сменил Тьерри Анри на посту рулевого монегасков.

- Думаю, на Головина повлияла смена тренера, с новым тренером появляется некая энергетическая перезагрузка у команды, - приводит слова Сычева ТАСС. - Также у Александра завершилась адаптация к чемпионату: он оправился от травм и пришел в оптимальную форму, что позволяет ему показывать свою игру и забивать мячи.

В чемпионате Франции намного больше физической борьбы, чем в России, меньше импровизации, присутствует четкое следование схемам, у Александра сейчас меньше свободы на поле, чем было в ЦСКА.

Напомним, Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года. Он провел 20 матчей за красно-белых, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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