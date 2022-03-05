Защитник «ПСЖ» Хакими завтра вернется к тренировкам в общей группе

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сможет вернуться к тренировкам в общей группе завтра, сообщает пресс-служба парижан.

Футболист пропустит игру 27-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», он восстанавливается от мышечного повреждения.

Помимо Хакими, в общую группу в воскресенье вернется еще один защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава, у которого были проблемы со спиной. Серхио Рамос приступил к беговым тренировкам, Андер Эррера остается недоступен для выбора в состав из-за проблем с глазом.

Матч 27-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «ПСЖ» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 23.00 (мск).