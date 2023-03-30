Месси решил продлить контракт с «ПСЖ» на один сезон

Нападающий Лионель Месси принял решение продлить контракт с «ПСЖ», сообщает Marca.

По данным источника, 35-летний аргентинец продлит соглашение с парижским клубом до 2024 года, а по окончании следующего сезона перейти в МЛС, где подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

Месси полагает, что переезд в Северную Америку позволит ему лучше подготовиться к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.