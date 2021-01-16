Дешам не собирается прощать Бензема, обвинившего его в расизме

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не собирается забывать обвинения со стороны Карима Бензема. Форвард «Реала» не вызывается в сборную с ноября 2015 года после скандала с Матье Вальбуэна. Бензема обвиняют в причастности к шантажу экс-партнера по национальной команде интимным видео с его участием. При этом сам футболист заявил, что Дешам не вызывает его из-за расизма.

— Это оставило свой след, — цитирует Football Espana Дешама. — Даже если со временем это забудется, не забуду я. Были заявления и других людей, которые привели к тому, что жестокость затронула и мою семью.

Когда речь заходит о тренерском выборе, тактике, технических аспектах, критика нормальна. Но здесь была пересечена черта. Это повлияло на меня, мою семью. Для меня это неприемлемо. Слова могут привести к словесной и физической агрессии, и от последствий страдаю я. Мы не можем забыть. Я не могу забыть. Я никогда это не забуду.