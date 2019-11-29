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Допинг

«Читал, что не будем участвовать на Евро-2020, но думаю, все это — неправда». Головин — о допинговом скандале

15:18
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Полузащитник «Монако» Александр Головин на пресс-конференции перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» прокомментировал ситуацию с возможным отстранением на четыре года всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

— Я читал об этом, но думаю, что футбола это точно не касается, — сказал Головин. — Читал, что мы не будем участвовать на Евро-2020, но, мне кажется, что все это неправда. (Александр Бобров)

Чемпионат Франции: лига 1, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

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