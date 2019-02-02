Брюно Женезьо: "Без Неймара "ПСЖ" не становится слабее"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо поделился мнением о силе "ПСЖ" перед встречей команд в лиге 1. Парижанам в этой игре не поможет выбывший на длительный срок Неймар.

– Я даже не хочу говорить о потерях "ПСЖ", – цитирует AFP Женезьо. – Нет Неймара, но есть Кавани, Мбаппе, Ди Мария, Дракслер. Это смешно. Даже в игре с "Ренном" без Неймара мы видели, на что способен "ПСЖ", который был медленным в первом тайме, а потом прибавил. Без Неймара или Верратти "ПСЖ" не становится слабее. Нет удачного времени для встречи с "ПСЖ". Это очень сильная команда, которая добивается хороших результатов всегда. Но и мы сильны. Мы знаем, на что способны.