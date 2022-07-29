Защитник «ПСЖ» Керер может перейти в «Севилью»

Защитник «ПСЖ» Тило Керер может покинуть команду в это трансферное окно. Он не входит в планы нового главного тренера парижан Кристофа Гальтье, сообщает журналист Николо Скира.

Основным претендентом на 25-летнего немца называется испанская «Севилья».

Действующий контракт Керера с парижанами рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Керер сыграл в 34 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.