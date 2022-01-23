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Сегодня, 18:54

«Бордо» победил «Страсбур» и покинул зону вылета

Иван Шитик
Корреспондент

«Бордо» победил «Страсбур» в матче 22-го тура чемпионата Франции. «Бордо» выиграл со счетом 4:3.

Этот успех позволил команде набрать 20 очков и подняться на 17-е место в турнирной таблице. «Боррдо» покинул зону вылета лиги 1.

Франция. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 17:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
4:3
Страсбур
Голы
Хван Уй Джо, 17 (1:0), Элис, 21 (2:0), Хван Уй Джо, 39 (3:0), Гамейро, 43 (3:1), Гамейро, 57 (3:2), Хван Уй Джо, 90 (4:2), Уорис, 90 (4:3)
Бордо
Пуссен Мангаш Мексер Медьюб Пембеле (Грегерсен, 86 ) Уден (Дилросюн, 69 ) Франсержиу Лаку (Кватенг, 68 ) Адли Элис (Баква, 90 ) Хван Уй Джо (Маджа, 90 )
Страсбур
Селс Сиссоко Ньямси Перрен (Уорис, 77) Льенар (Каси, 64) Аолу (Джику, 46) Прцич (Кандиль, 64) Томассон Гильбер (Фила, 63) Гамейро Айорк
Предупреждения
Лаку 34, Мексер 77, Франсержиу 83, Адли 87  -  Прцич 37, Томассон 89
Судьи
Лесаж
Франция. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:1
Труа
Голы
Домингес, 11 (0:1), Мангани, 26 (1:1), Мангани, 37 (2:1)
Анже
Петкович Менди Траоре Мансо Перейра Лаж Мангани Фюльжини Бенталеб (Фатар, 90 ) Кабо (Капель, 74 ) Нинга (Таиби, 84 ) Браими
Труа
Гальон Бьянкон Палмер-Браун Сальмье Конте Шамбо (Дингоме, 81) Шавалерен Тардье Эль-Хаджам (Бальде, 46) Домингес (Мамаду Камара, 74) Родригеш
Предупреждения
Таиби 88  -  Бьянкон 36, Сальмье 57, Гальон 90
Судьи
Лиссорг
Франция. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:1
Ренн
Голы
Сантамария, 19 (0:1), Да Кунья, 60 (1:1), Телль, 71 (2:1)
Клермон Фут
Джоко Н`Симба Унтонджи Сейду Зедадка Гастьен Абдул Самед (Маньин, 46 ) Рашани Бертомье Да Кунья (Доссу, 73 ) Амель (Телль, 46 )
Ренн
Доган Алемдар Трюффер (Мелинг, 70) Омари Баде Ассиньон Доку (Майер, 69) Сантамария Мартен (Диуф, 88) Буриго Лаборд Террье
Предупреждения
Абдул Самед 44, Унтонджи 90  -  Трюффер 64, Мартен 74, Угочукву 86
Судьи
Леонар
Франция. Лига 1. 22-й тур
23 янв, 17:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
4:2
Лорьян
Голы
Жиротто, 39 (1:0), Коло Муани, 53 (2:0), Моффи, 56 (2:1), Букари, 69 (3:1), Сумано, 85 (3:2), Жеббель, 86 (4:2)
Нант
Лафон Фабиу да Силва (Коршья, 85 ) Жиротто Паллуа Аппиа Чиривелья Блас Мутуссами (Перейра де Са, 70 ) Коло Муани (М`Бемба, 90 ) Букари (Жеббель, 70 ) Мерлен
Лорьян
Нарди Енц Абержель (Лемуан, 60) Эрго (Игор Силва, 84) Ляпорт Мендес Ле Фе (Диарра, 68) Буагар Монкондюи Моффи (Сумано, 84) Лорьенте
Предупреждения
Мутуссами 45, Фабиу да Силва 77, Аппиа 83  - 
Судьи
Гайуст

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
8
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
9
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
10
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
11
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
12
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
13
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Труа 21 5 5 11 19-29 20
16
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
17
 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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21.01 23:00
Лион – Сент-Этьен
 1 : 0
22.01 19:00
Брест – Лилль
 2 : 0
22.01 23:00
Ланс – Марсель
 0 : 2
23.01 15:00
Метц – Ницца
 0 : 2
23.01 17:00
Анже – Труа
 - : -
23.01 17:00
Бордо – Страсбур
 - : -
23.01 17:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
23.01 17:00
Нант – Лорьян
 4 : 2
23.01 19:05
Монпелье – Монако
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