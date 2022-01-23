«Бордо» победил «Страсбур» и покинул зону вылета
«Бордо» победил «Страсбур» в матче 22-го тура чемпионата Франции. «Бордо» выиграл со счетом 4:3.
Этот успех позволил команде набрать 20 очков и подняться на 17-е место в турнирной таблице. «Боррдо» покинул зону вылета лиги 1.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|42-18
|50
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
|Страсбур
|21
|10
|5
|6
|41-25
|35
|
5
|Ренн
|21
|10
|4
|7
|40-19
|34
|
6
|Монако
|21
|9
|6
|6
|33-23
|33
|
7
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
8
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
9
|Лион
|21
|8
|8
|5
|29-27
|32
|
10
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
11
|Монпелье
|21
|9
|4
|8
|34-28
|31
|
12
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
13
|Анже
|20
|6
|8
|6
|26-27
|26
|
14
|Реймс
|21
|5
|9
|7
|22-23
|24
|
15
|Труа
|21
|5
|5
|11
|19-29
|20
|
16
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
17
|Клермон Фут
|21
|4
|6
|11
|20-38
|18
|
18
|Бордо
|21
|3
|8
|10
|30-50
|17
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|21
|2
|6
|13
|18-43
|12
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38 тур
|21.01
|23:00
|
Лион – Сент-Этьен
|1 : 0
|22.01
|19:00
|
Брест – Лилль
|2 : 0
|22.01
|23:00
|
Ланс – Марсель
|0 : 2
|23.01
|15:00
|
Метц – Ницца
|0 : 2
|23.01
|17:00
|
Анже – Труа
|- : -
|23.01
|17:00
|
Бордо – Страсбур
|- : -
|23.01
|17:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|23.01
|17:00
|
Нант – Лорьян
|4 : 2
|23.01
|19:05
|
Монпелье – Монако
|- : -
|23.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|17
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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