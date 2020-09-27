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«Бордо» и «Ницца» не выявили победителя

16:05
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В матче 5-го тура чемпионата Франции «Бордо» принимал «Ниццу». Команды не смогли распечатать ворота друг друга — 0:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Бордо» — «Ницца» — 0:0

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали (Кватенг, 81), Бенито, Паблу, Отавиу, Адли (Баква, 84), Башич, Де Превиль (Бриан, 81), Калу (Хван Ый Джо, 68), Маджа (Уден, 68).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Данилюк, 81), Пельмар, Шнейдерлен, Ле Мелу, Рони Лопеш (Маолида, 90+1), Дольберг (Гессан, 81), Гуири, Ндой (Клод Морис, 57).

Предупреждения: Сабали, 15. Гуири, 90+4.

Судья: Летексье (Франция).

27 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

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