«Бордо» и «Ницца» не выявили победителя
16:05
В матче 5-го тура чемпионата Франции «Бордо» принимал «Ниццу». Команды не смогли распечатать ворота друг друга — 0:0.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
«Бордо» — «Ницца» — 0:0
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали (Кватенг, 81), Бенито, Паблу, Отавиу, Адли (Баква, 84), Башич, Де Превиль (Бриан, 81), Калу (Хван Ый Джо, 68), Маджа (Уден, 68).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Данилюк, 81), Пельмар, Шнейдерлен, Ле Мелу, Рони Лопеш (Маолида, 90+1), Дольберг (Гессан, 81), Гуири, Ндой (Клод Морис, 57).
Предупреждения: Сабали, 15. Гуири, 90+4.
Судья: Летексье (Франция).
27 сентября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
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