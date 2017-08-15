Болельщики запустили счетчик зарплаты Неймара в "ПСЖ"

Болельщики запустили сайт, на котором ведется отсчет зарплаты нападающего Неймара в "ПСЖ". 25-летний форвард перешел из "Барселоны" во французский клуб 3 августа за 222 миллиона евро.

С момента подписания контракта с парижанами 12 дней назад бразилец заработал свыше 950 тысяч евро. В составе "ПСЖ" Неймар провел один матч – во встрече 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама" он отметился голом и результативной передачей.

Счетчик зарплаты Неймара в "ПСЖ"