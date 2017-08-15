Болельщики запустили счетчик зарплаты Неймара в "ПСЖ"

Болельщики запустили сайт, на котором ведется отсчет зарплаты нападающего Неймара в "ПСЖ". 25-летний форвард перешел из "Барселоны" во французский клуб 3 августа за 222 миллиона евро.
С момента подписания контракта с парижанами 12 дней назад бразилец заработал свыше 950 тысяч евро. В составе "ПСЖ" Неймар провел один матч – во встрече 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама" он отметился голом и результативной передачей.
wedes
так на каждого футболиста можно счетчик заводить.
14:31
HAZELSAMARA
Money for nothing ...
13:17
crazysun78
А налоговая тоже запустила свой счетчик... 70% нормуль...
12:51
Пови
Миллион Евро за 1 гол, Кокорин выходит вообще за еду только играет в Зените)
12:03
merniloskut
Такой же надо запустить на предмет трат Газпрома. Сколько государственных денег уходит на зенит в сутки?!
11:31