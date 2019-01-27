Бадиашиле расплакался после поражения "Монако" от "Дижона"

Защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле расплакался после поражения команды в матче чемпионата Франции с "Дижоном" (0:2). После этого поражения монегаски остались на предпоследнем месте в лиге 1.

17-летний Бадиашиле после игры разрыдался, что попало на кадры телетрансляции. Его успокаивали вратарь Диего Бенальо и нападающий Радамель Фалькао.