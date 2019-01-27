Бадиашиле расплакался после поражения "Монако" от "Дижона"

Защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле расплакался после поражения команды в матче чемпионата Франции с "Дижоном" (0:2). После этого поражения монегаски остались на предпоследнем месте в лиге 1.
17-летний Бадиашиле после игры разрыдался, что попало на кадры телетрансляции. Его успокаивали вратарь Диего Бенальо и нападающий Радамель Фалькао.
⚽️ #DFCOASM– beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 января 2019 г.
😢 Benoît Badiashile fond en larmes après la défaite de Monaco à Dijon !https://t.co/wj01jUkSzs
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