«Аяччо» обыграл «Страсбур» в чемпионате Франции
«Аяччо» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 4:2.
В составе хозяев голы забили Юсеф Белаили, сделавший дубль, Мунайм Эль Идрисси и Риад Нури. Эль Идрисси не реализовал пенальти на 63-й минуте.
В составе гостей голы на свой счет записали Жан-Рикне Беллегард и Кевин Гамейро.
Защитник «Аяччо» Клеман Видаль получил красную карточку и был удален с поля на 79-й минуте.
«Аяччо» занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 11 очков. «Страсбур» располагается на 18-й строчке с 10 очками.
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|
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|
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|
3
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|13
|8
|3
|2
|24-18
|27
|
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|13
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|3
|2
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|
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|
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|Лилль
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|
9
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|13
|5
|3
|5
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|18
|
10
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|13
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|4
|5
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|
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|4
|5
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|
12
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
16
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|13
|2
|4
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|14-26
|10
|
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|14-31
|8
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|4.11
|23:00
|
Труа – Осер
|1 : 1
|5.11
|19:00
|
Аяччо – Страсбур
|4 : 2
|5.11
|23:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|6.11
|15:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|6.11
|17:00
|
Ницца – Брест
|- : -
|6.11
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|6.11
|17:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
|6.11
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|6.11
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
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|1
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