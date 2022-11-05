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«Аяччо» обыграл «Страсбур» в чемпионате Франции

Мария Гусева
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«Аяччо» на своем поле обыграл «Страсбур» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 4:2.

В составе хозяев голы забили Юсеф Белаили, сделавший дубль, Мунайм Эль Идрисси и Риад Нури. Эль Идрисси не реализовал пенальти на 63-й минуте.

В составе гостей голы на свой счет записали Жан-Рикне Беллегард и Кевин Гамейро.

Защитник «Аяччо» Клеман Видаль получил красную карточку и был удален с поля на 79-й минуте.

«Аяччо» занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 11 очков. «Страсбур» располагается на 18-й строчке с 10 очками.

Франция. Лига 1. 14-й тур
05 нояб, 19:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
4:2
Страсбур

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
11
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
12
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
16
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
20
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
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Труа – Осер
 1 : 1
5.11 19:00
Аяччо – Страсбур
 4 : 2
5.11 23:00
Анже – Ланс
 - : -
6.11 15:00
Лорьян – ПСЖ
 - : -
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
6.11 17:00
Ницца – Брест
 - : -
6.11 17:00
Реймс – Нант
 - : -
6.11 17:00
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