«Марсель» Виллаш-Боаша проиграл «Анже»

«Анже» переиграл «Марсель» в 17-м туре чемпионата Франции (2:1). Уже на 4-й минуте Матиас Перейра Лаж вывел черно-белых вперед. Спустя некоторое время Луи Диони удвоил преимущество хозяев. После перерыва Димитри Пайет мог сократить отставание, но не реализовал пенальти. Вскоре полузащитник Валентен Ронжье забил гол престижа.

«Марсель» идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Анже» занимает 9-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

«Анже» — «Марсель» — 2:1 (2:0)

Голы: Перейра Лаж, 4 (1:0). Диони, 23 (2:0). Ронжье, 75 (2:1).

Нереализованный пенальти: Пайет, 71 (вратарь).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома (Павлович, 85), Мансо, Думбья, Мангани, Капель, Фюльжини (Бобишон, 79), Кулибали, Перейра Лаж (Эль Мелали, 90+3), Диони (Шо, 79).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Стротман, 74), Альваро Гонсалес, Сакаи (Кауи, 46), Чалета-Цар, Камара, Ронжье, Кюизанс (Товен, 60), Пайет, Жермен (Луис Энрике, 61), Бенедетто (Аке, 74).

Предупреждения: Ронжье, 14. Сакаи, 38. Думбья, 46. Фюльжини, 48. Чалета-Цар, 55. Кауи, 88.

Судья: Бен Эль-Хадж.

23 декабря. Анже. Стадион «Раймон Копа».