Александр Головин: «Не хочу обижать РПЛ, но во Франции нельзя никого прокинуть и убежать»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал о том, как он освоился в новой команде. 23-летний футболист также сравнил уровень игры в чемпионате Франции и РПЛ.

— Освоился почти на все сто, 95 процентов точно есть, — сказал Головин. — Язык знаю не в идеале. Хотя для общения хватает. Бывает, что на неделе два раза занимаюсь английским языком и один раз французским. На следующей неделе — наоборот.

Не хотелось бы обижать наш чемпионат, но во Франции нельзя никого прокинуть и убежать. Может, еще с центральными защитниками еще так можно. Каждый крайний защитник не медленнее меня, а то и быстрее.

Для меня было тяжело, что нет зимнего перерыва. В первом сезоне была Лига чемпионов... График игр: среда и воскресенье. Теперь я понимаю, что в РПЛ много отдыха, матчи только по субботам, больше времени для восстановления. 10-15 дней перерыва зимой вполне хватит.

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