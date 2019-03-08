Александр Головин: "Анри попал в "Монако" не в тот момент"

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" выразил мнение о том, почему Тьерри Анри не смог проявить себя на посту главного тренера монегасков. Француз сначала сменил Леонарду Жардима по ходу сезона, а потом был заменен на португальца.

– Почему, на ваш взгляд, не получилось у Анри? Не удалось завоевать авторитет у игроков?

– Сложно сказать. Может, он попал в "Монако" не в тот момент. У команды был спад. Только когда в центре поля появился Фабрегас, у нас стало лучше получаться, с "Ниццей" сыграли вничью. Хотя должны были побеждать. У "Марселя" должны были выиграть. Возможно, Анри не хватило как раз побед. Не могу сказать, что он плохой тренер. Просто не повезло.

– Что вам дал Анри?

– Ничего конкретного. Он проработал с командой мало времени. (Александр Бобров)

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