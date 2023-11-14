Кержакову ставили задачу попасть в восьмерку, он отставал на два очка. Почему сербский «Спартак» расстался с тренером?

Обозреватель «СЭ» — об отставке Александра Кержакова из сербского «Спартака».

В политическую версию отставки не верю

Быстро все меняется в футболе вообще и у футбольных тренеров в частности. В красавице Суботице, городке на границе Сербии и Венгрии, я разговаривал с Александром Кержаковым всего 44 дня назад, каких-то полтора месяца. В тот момент, когда работящая, порядочная, стоящая двумя ногами на земле, получавшая уже во втором своем клубе зарплату две тысячи долларов экс-звезда из Санкт-Петербурга давал то умное и полное достоинства интервью, его «Спартак» занимал пятое место в чемпионате Сербии, одержав поровну побед и поражений — по четыре.

Я видел, что ему приходится работать в более чем скромных условиях (доску с фишками, например, он купил сам, тренажерный зал тоже обустроил собственными усилиями), но не наблюдал раздражения ни с его стороны, ни со стороны президента клуба Николы Симовича — молодого парня, получившего пост главы клуба по наследству от своего влиятельного отца, сосредоточившегося на работе в Футбольном союзе Сербии. Симович-младший охотно дал мне интервью, где подчеркнул, что более знаменитого человека, чем Кержаков, в этом клубе никогда не было. И они после тренировки с удовольствием вместе сфотографировались.

Шел нормальный рабочий процесс. Хотя молодой тренер не скрывал, что уровень РПЛ намного выше, чем в сербском топ-дивизионе — но ни на что не жаловался, и познавать что-то новое ему было интересно. Да и по сравнению с президентом кипрской «Кармиотиссы» Дмитрием Пуниным, где он столкнулся с совершенно феноменальным кидаловом (его попросили подписать бумагу о том, что не имеет претензий клубу, пообещав снять шесть тысяч евро и передать ему через пару часов, а потом, не отдав деньги, сказали: «Ну, вы же подписали документ, что претензий у вас нет»), абсолютно каждый футбольный функционер покажется образцом приличия.

И брали его туда хоть и на скромные условия, но, по крайней мере, по-человечески. Из Кипра с ним связались через директ в соцсети (!), предложив без всяких предварительных переговоров с руководством прилететь на следующий день (он только сдвинул прилет на сутки), в Суботице же вышли через бывшего одноклубника по московскому «Динамо», а ныне агента Йована Танасьевича, и Симович-младший несколько раз подробно и во всех деталях общался с Кержаковым, прежде чем что-либо подписать. Да и сам Александр Анатольевич уже был настороже.

Команда ему досталась абсолютно обычная, прямо вот середняк-середняк, чего и Симович не скрывал. И задачей ее было попасть в топ-8, чтобы играть в плей-офф, который есть в сербском чемпионате. Устаревший городской стадион, на котором клуб ничего не мог поменять, чрезвычайно скромная посещаемость — тысяча человек, зарплата, какую, по словам Кержакова, платят в российской второй лиге... Но при всей блеклости антуража это все равно вызов — познавать мир, пробовать что-то другое, развиваться самому и пытаться развивать других, причем делать это на чужом языке. Пусть даже довольно близком.

Александр Кержаков (слева). Фото ФК «Спартак» Суботица

Отставка из-за двух туров. Стратегия, доверие, терпение? Не слышали!

В том домашнем матче с клубом «Чукарички», выступающим в групповом турнире Лиги конференций («Спартаку» такое пока не светит), трудно было увидеть что-тооптимистичное — 0:3. Но спустя десять дней, 8 октября, смотрел выездную встречу следующего тура с занимавшим второе место и также играющим в еврокубках модным клубом «Бачка Топола» — амбициозный инвестор, новенький стадион, свежепостроеннаяакадемия, второе место в прошлом сезоне. И «Спартак» там выиграл 2:0! Это было сербской сенсацией, попало в заголовки всех местных спортивных изданий, и после такого предположить, что чуть больше, чем через месяц, с Кержаковым расстанутся, было невозможно.

Между прочим, даже сейчас не только от того самого восьмого места, которое было его задачей, но и от седьмого его команду отделяют лишь два очка. Так что в плане невыполнения задачи претензий к нему быть не может. Да их никто и не предъявлял — по крайней мере, исходя из риторики обеих сторон, расставание произошло мирно и культурно, не по-кармиотисски.

После победы в Бачке Тополе было предсказуемое домашнее поражение 0:3 от лидера «Партизана», у которого всего одна ничья и ноль поражений в чемпионате, ничья на выезде с «Радничками» — то есть абсолютно нормальные результаты. И лишь потом — два проигрыша тем же «Радничкам» (дома) и «Явору» (в гостях), прямым конкурентам за место в восьмерке, оба с разностью в два мяча — 1:3 и 0:2 соответственно. Ясно, что они и спровоцировали решение об отставке. До того все шло абсолютно по плану.

Доводилось слышать версию о политической составляющей увольнения, но я в нее не верю. Во-первых, потому что в таком случае Кержакова, как и любого представителя России, в Суботицу и не приглашали бы. Во-вторых, уж точно не дали бы ему привезти с собой российский тренерский штаб — ассистентов Казакова и Аджинджала, тренера по физподготовке Алексеева. В-третьих, насколько я видел и знаю, никаких различных кланов в руководстве «Спартака» нет — хоть семье Симовичей клуб и не принадлежит, но управляется он только ими. А версию, что это была инициатива сына, а отец ее не сильно одобрял, отметают несколько походов Кержакова в гости на обеды к Симовичу-старшему. В общем, не просматривается там никакой «битвы бульдогов под ковром».

Просто очень многим современным клубам и их руководителям свойственна нетерпеливость. Стратегия, доверие, терпение? Нет, не слышали. Результат! Здесь и сейчас!

Если бы отставка Кержакова случилась после окончания предварительного турнира, и его «Спартак» не попал в финальную восьмерку, — понять это еще можно было. Опять же в духе сегодняшних руководителей: не выполнил задачу, а там хоть трава не расти. Но ведь не было и этого — едва начался второй круг «предвариловки». И, повторяю, от зоны плей-офф команду отделяли какие-то два очка.

Единственное в плане не политики, а тенденции, тренда — на всю сербскую лигу было лишь два иностранных тренера. Израильтянин Барак Бахар в «Црвене Звезде» и Кержаков. И не сказать, что у Бахара все идет хорошо — второе место в чемпионате Сербии с шестью очками отставания от «Партизана» и поражениями от «Вождоваца» и «Чукаричков», одно очко в группе ЛЧ и дележка с «Янг Бойз» третьего места с предстоящей встречей в Швейцарии. Учитывая, что «Црвена» — флагман, на нее ориентируются, ее рассматривают под микроскопом, такие результаты не способствуют укреплению позиций других зарубежных тренеров, тем более когда их так мало.

Александр Кержаков (справа). Фото ФК «Спартак» Суботица

Лексаков зацепил его энергетикой профессии . И он забыл о том, что был игроком-звездой

Тренеры любят говорить, что чемодан у них всегда должен быть собран. Увы, это так, и времена, когда Алекс Фергюсон работал в «МЮ» больше двадцати лет, Арсен Венгер в «Арсенале» — чуть меньше, как и Юрий Семин в «Локомотиве», Олег Романцев в «Спартаке», безвозвратно уходят. Темп жизни растет, мудрость и взвешенность руководителей — падает. Выбор в пользу того или иного тренера не означает веру в правильность его философии и готовность подставить ему спину, а означает только то, что здесь и сейчас его назначили. И точно так же завтра могут снять — «как пальто с вешалки», по выражению моего доброго знакомого тренера из 1990-х Виктора Шишкина.

Но Кержаков сознательно выбрал этот путь, и он не из тех, кто, ориентируясь на свою игровую карьеру, годами сидит и ждет топ-предложений. Напротив, он захотел стать тренером, когда пришел на первую лекцию Андрея Лексакова, и тот начал рассказывать, как сложна судьба людей этой профессии, сколько времени и нервов на нее уходит, как тяжело вырывать из нее время для семьи. Кержаков чуть припозднился, и оставалось место только на первой парте — и он впитывал каждое слово, все время смотрел на педагога, а Лексаков — на него. И эта энергетика его зацепила. Тот же Лексаков дал ему первый толчок, порекомендовав в юношескую сборную России. И пошло-поехало.

Как знать, если бы десять лет назад Александр не потерял почти все заработанное в футболе, попавшись в сети аферистов, лежи у него сейчас на счетах миллионы евро — может, у него и не было бы такой страсти к постижению новой профессии. Нет, он успел еще за три-четыре года в «Зените» кое-что заработать — но жизнь в любом случае обошлась с ним очень жестко, и «на расслабоне» он точно не будет больше никогда. Ему все было интересно, он начал энергично постигать азы тренерского искусства, прилично сработал в Нижнем Новгороде, где сменилось руководство, и с ним совершенно несправедливо не продлили контракт — после 11-го места в дебютном сезоне клуба в РПЛ.

Искренний и совестливый человек, Кержаков идет в жизни своей дорогой, ни под кого не подстраивается, под дудку влиятельных людей, только бы им угодить, не поет. Какой он тренер — сказать пока сложно и рано, потому что его карьера только началась.Ему всего 40, он знает английский и испанский, и почти все в новой профессии впереди. А международный опыт, каким бы он ни был, все равно ляжет в копилочку. Хотя всегда обидно, когда не дают довести сезон до конца. И жаль, что, видимо, Александру придется снова срывать с места десятилетнего сына Игоря, который в Нови-Саде ходил в международную школу и занимался футболом в академии «Войводины», которой Кержаков был очень доволен.

За спиной Александра — славная бомбардирская карьера под ярким слоганом «бил, бью и буду бить», который (опять же оцените честность экс-форварда!), он этого не скрывает, придумал не сам, а талантливо соединила из нескольких его фраз бывшая журналистка «СЭ» Дина Юрьева. Вроде нюанс — но из него становится понятно, что этот человек не хочет и не будет приписывать себе чужого, даже если считают, что это — его.

С большой теплотой отношусь к Кержакову и желаю ему найти свой клуб и своего босса, который поймет, оценит и доверит ему. Александр — из тех, кто точно не предаст.