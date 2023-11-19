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Сегодня, 21:00

«Если РФС введет премиальные в товарищеских матчах сборной, отказывать не будем». Интервью Карпина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер сборной России — перед матчем с Кубой.
Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Куба

У Кубы нет Месси, Роналду или условного Модрича

— Что скажете о сборной Кубы? Изучили ли вы их игру? Выделили кого-то из футболистов?

— У них нет Месси, Роналду или условного Модрича. Да и мы готовились не к персоналиям. Посмотрели, как играет их команда, но делаем акцент на своей игре. Поэтому я не стал бы никого отмечать в составе кубинцев, а больше сконцентрировался бы на своих игроках.

— Не расстраивает ли вас тот факт, что флагман российского футбола — «Зенит» — дает национальной сборной лишь двух футболистов?

— Расстраивает.

— Что с этим делать?

— Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играют другие футболисты, не российские. А российские, видимо, проигрывают конкуренцию. Так что этот вопрос не ко мне.

Валерий Карпин. «Абаскаль не видел, чтобы совмещали работу в сборной и клубе? Мне по барабану». Карпин — о матче России с Кубой

— После матча с Кенией сборную России много критиковали. Готовы ли вы к аналогичной истории, если победы над Кубой не случится?

— После Камеруна не критиковали, а после Кении критиковали. Судьба такая.

— Сейчас почти все матчи сборной России считаются выставочными. А не было ли мысли добавить к игре элементы шоу? Например, в игре «Динамо» и 2DROTS на поле вышли главные тренеры — Личка и Кузнецов...

— У нас только Онопко мог бы сыграть. Я не готов.

— Ждали ли такую погоду в Волгограде?

— Конечно, не ждал. Я что, прогноз погоды? Надеюсь, [во время игры] на стадионе не будет такого ветра. Даже сейчас, на тренировке, он менял направление мяча.

— Тренировку сборной России посетили 500 детей. Каково тренироваться при такой поддержке?

— Необычно. Но, видимо, здесь есть интерес. Надеюсь, что на игре стадион будет заполнен и нас будут поддерживать.

Футболист Александр Головин
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Из общей массы выделяются Головин и Кузяев

— Данил Круговой рассчитывал попасть на матч с Кубой, но его не вызвали. Связано ли это с рождением у него ребенка? До этого вы говорили, что не вызываете игроков, у которых недавно родились дети.

— Первый раз слышу о том, что я не вызываю игроков, у которых родились дети. Недавно у Баринова было пополнение в семье, но он был вызван. Не знал, что у Кругового родился ребенок. Так что с этим точно не связано.

— Сборная России выпустила яркий проморолик к матчу с Кубой с вашим участием — как согласились?

— Как обычно — заставили!

Иван Обляков и&nbsp;Александр Сильянов празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Кении. Сборная России: играть здесь и сейчас! Колонка Казакова

— Кто сейчас лидер сборной?

— Трудно выделить кого-то одного. Есть ребята, которые не так давно участвовали в больших турнирах. Это, наверное, костяк. Из общей массы выделяются Головин с Кузяевым, но сказать, что они — единственные лидеры, не могу.

— Будет ли ротация, если отталкиваться от состава на матч с Камеруном?

— Будет примерно тот же состав.

Флаг Кубы у&nbsp;Мамаева кургана в&nbsp;Волгограде.

— Вопрос про игроков старше 30: Александр Ерохин сказал, что хотел бы попасть в сборную, Магомед Оздоев вообще заявил, что даже с вами не знаком. У вас нет мысли пересмотреть свою позицию и на какой-то матч вызвать футболистов только старше 30?

— Зачем? Они хотят? Я тоже хочу, но меня не вызывают.

— При Капелло и Черчесове в сборной были хорошие премиальные даже в контрольных матчах. Верна ли информация, что сейчас ни у кого в сборной их нет?

— Верна.

Валерий Карпин с&nbsp;Антоном и&nbsp;Алексеем Миранчуками во&nbsp;время матча между сборными России и&nbsp;Камеруна. Сборной России нужен не Карпин, а новый статус. Мнение Максима Алланазарова

— Не стоит ли тогда обратиться в РФС, чтобы в национальной команде появились премиальные - для большей мотивации? Результат требуют, а риск получения травмы остается.

— Вы считаете, что за какую-то сумму травма оправдана? Здоровье не купишь. Не вижу смысла в этом. Если так захочет РФС — окей, мы отказываться точно не будем.

— Повлияло бы это на футболистов?

— Нет. Но это мое мнение.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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