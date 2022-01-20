«Тоттенхэм» выдал самую огненную концовку сезона, «МЮ» Рангника спас 19-летний юниор, Тедеско ведет «Лейпциг» к победе в Кубке Германии

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: Бергвайн — главный герой вечера

Из-за огромного количества перенесенных матчей объективно оценивать ситуацию в таблице довольно сложно. Например, «Ливерпуль» может серьезно оторваться от отодвинутого на третью позицию «Челси» в случае успеха в двух отложенных играх. Если же смотреть на потерянные очки, то вровень с синими идет «Арсенал» с тремя играми в запасе, а «Тоттенхэм» и вовсе выглядит самой страшной угрозой для Томаса Тухеля, так как к среде у «шпор» было в резерве целых пять матчей!

В Лестер лондонцы приехали в качестве фаворита, тогда как состав «лис» далек от оптимального. В первом тайме хозяев спасали реакция Шмайхеля, выносившие мяч с линии ворот Томас и Олбрайтон, а также перекладина. Тогда как первый же толковый выпад «Лестера» и первое попадание в створ позволили Даке открыть счет. Только после этого Кейн наконец-то забил в ворота своего любимого соперника, огорчив его восемнадцатый раз.

Казалось, 250-й гол бомбардира на клубном уровне станет переломным моментом. Потом, когда едва вышедший на поле Барнс тонким пасом организовал мяч Мэддисона, неизбежным виделось первое поражение Антонио Конте после возвращения в АПЛ. Однако те, кто досмотрел игру до финального свистка, увидели самую невероятную развязку этого сезона, а ее героем стал тот, от кого этого ждали меньше всего.

Бергвайну в последнее время прочат возвращение в Голландию, где им интересуется «Аякс», но, возможно, в среду английская карьера форварда обрела второе дыхание. Упав в штрафной и не дождавшись назначения пенальти, Бергвайн по-хорошему завелся. На шестой добавленной минуте он расстрелял ворота, подстроившись под рикошет, но и это было еще не все. Команды начали с центра поля, «Тоттенхэм» вернул себе мяч, и Кейн шикарным пасом отправил Бергвайна в победный рейд с обыгрышем вратаря и голом в пустые ворота рикошетом от штанги.

Ральф Рангник на пресс-конференциях говорит правильные вещи, однако обстановка вокруг «МЮ» остается напряженной. Например, во вторник появились слухи, что немец во время общения с руководством якобы заявил, что Шоу, Ван-Биссака и Магуайр недостаточно хороши, чтобы играть за «красных дьяволов». На первый взгляд, новость кажется бредом, но после того, как в «Локомотив» во времена работы Рангника избавлялся от успешного тренера Марко Николича и главной звезды в лице Крыховяка, уже ничему не удивишься.

Но были и приятные для «МЮ» новости. А именно — возвращение в состав пропустившего два матча Криштиану Роналду. Вот только главным героем первого тайма стал не португалец, а голкипер Де Хеа, спасения которого не позволили «Брентфорду» забить не менее двух мячей. За «пчел» с их скромными возможностями и очень симпатичной игрой хотелось порадоваться, тогда как «МЮ» был уныл и впору было говорить о продолжающейся деградации.

Ronaldo was visibly upset after being subbed off ?



(via @Slasherrrr) pic.twitter.com/kcuMz6C6Di — ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2022

Гости, казалось, не понимали, что делать в позиционном нападении и как распорядиться трехкратным перевесом во владении мячом. Однако лучом света в темном царстве оказался Эланга, откликнувшийся на подачу Фреда и эффектно разобравшийся с вратарем. 19-летний швед — открытие поверившего в него Рангника, и его гол уводит в сторону историю Марсьяля, который публично опроверг слова тренера о своем отказе играть в прошлом туре. Чем-то это напоминает зенитовскую историю Лучано Спаллетти про шапку-невидимку. Победа и долгожданный гол не забивавшего с октября Рэшфорда снимают напряжение, но недовольные все равно есть. Например, Роналду, который принял участие во второй голевой атаке, а потом был дико недоволен собственной заменой.

Германия: Кубок сенсаций

Доменико Тедеско начал год с двух побед в бундеслиге, а теперь команда бывшего главного тренера «Спартака» уверенно вышла в четвертьфинал Кубка Германии. И хотя нынешний розыгрыш чрезвычайно богат на сенсации, это был не тот случай. Все-таки «Ганза» балансирует рядом с зоной вылета во втором дивизионе, а последняя победа команды из Ростока датируется началом ноября.

Быстрый гол Поульсена лишь убедил в очевидности предматчевых раскладов. В целом же игру трудно было назвать выдающейся, и «быки», немного понервничав по ходу второго тайма, взяли свое на классе. Как финалист предыдущего турнира они сейчас главный фаворит Кубка. Только как можно что-то прогнозировать, если с дистанции уже сошли «Бавария» и дортмундская «Боруссия», а в среду разгромившая мюнхенцев «Боруссия» из Менхенгладбаха сама была безжалостно вышвырнута из турнира занимающим 12-е место во второй бундеслиге «Ганновером»?!

«Гладбах» — выносит «Баварию» в Кубке (5:0)

Тоже «Гладбах» — с разгромом отлетает от «Ганновера» (0:3) ?



Парни пропустили трешку уже к 51-й минуте. Уже в моменте с первым голом было понятно — что-то идет не так ? pic.twitter.com/fvZPQMpbMG — Матч ТВ (@MatchTV) January 19, 2022

Берлинское дерби было самым принципиальным противостоянием 1/8 финала, но горячим оно не получилось. «Герта» — богатая и более популярная, однако серьезные вложения в клуб сами по себе ничего не гарантируют, тогда как подчеркнуто скромный «Унион» на данном историческом этапе лучше играет в футбол. Настолько, что реально претендует на выход в Лигу чемпионов и забивает невероятные мячи, как из сложнейшего положения пробивший по дуге через вратаря Фогльзаммер. «Герта» на фоне земляков смотрелась бледно — в четвертьфинале такой команде делать просто нечего, а неожиданный удар Сердара почти с нулевого угла стал для хозяев слабым утешением. «Унион» начал с центра и практически сразу восстановил статус-кво, показав, кто сейчас лучшая команда Берлина.

UNBELIEVABLE FINISH BY VOGLSAMMER FOR UNION BERLIN ?? pic.twitter.com/QY3sa9UtCr — ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2022

Испания: «Атлетико» не справился с кубковым проклятием

В испанском футболе из-за розыгрыша Суперкубка смешалось все, и в середине этой недели параллельно проводятся как перенесенные матчи 1/8 финала кубкового турнира, так и встречи растянувшегося 24-го тура, который стартовал матчем «Реала» еще 22 декабря, а завершится игрой «Атлетико» в середине февраля. В среду же команда Диего Симеоне попрощалась с надеждами на выигрыш Кубка Испании. Хотя с этим турниром у «матрасников» все сложно, и в четвертьфинал они не выходят с розыгрыша-2017/18. И вряд ли мадридцев утешит тот факт, что, в отличие от прошлого турнира, они оступились не на ранней стадии, а обидчиком выступил проводящий очень достойный сезон «Реал Сосьедад». После чемпионства у «Атлетико» провалы по всем фронтам.

Лучшая иллюстрация к проблемам красно-белых — статистика Облака, который с учетом всех турниров уже сейчас пропустил столько же мячей (36), сколько за весь прошлый сезон.

От исхода матче на «Месталье» зависело, каким будет отставание «Севильи» от лидирующего «Реала» при равном количестве проведенных матчей. И ответ на этот вопрос получился неутешительным для андалусийцев. Начали они бодро, заставив Диакаби поразить собственные ворота, однако у «летучих мышей» нашлось чем ответить, причем не отличающийся гренадерским ростом Гонсалу Гедеш во втором туре подряд забил головой. Против «Реала» его мяч лишь подсластил горькую пилюлю, а тут позволил заработать ничью. Вполне заслуженную, так как Хосе Бордалас выбил из рук Хулена Лопетеги большинство козырей, и теперь «Севилью» отделяют от первого места четыре очка.

Италия: чемпиону потребовался овертайм

Уже дебют игры намекнул, что легкой прогулки чемпионам ждать не стоит. Прошло всего три минуты, и миланцы потеряли Корреа, который получил травму и покидал поле, не скрывая слез. Глядя на это, даже неудобно было вспоминать поговорку о счастье и несчастье. Но ведь так и случилось. Сменивший аргентинца Алексис Санчес после решающего гола в Суперкубке продолжил удачную серию, причем на Апеннинах кубковых голов чилийца не видели со времен выступлений за «Удинезе». Если быть совсем точным — 4291 день.

?FUERZA, TUCU! ?



Joaqu?n Correa sali? lesionado entre l?grimas a los 3' minutos del inicio del partido de Inter contra Empoli por la #CoppaItalia ???



?? Est? en la lista de convocados de Scaloni para la Selecci?n pic.twitter.com/GbHdNBB3CI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 19, 2022

Однако эти цифры рисковали стать для «Интера» единственным заметным событием, так как проводящий солидный для себя сезон «Эмполи» не только отыгрался, но и вышел вперед. Катастрофу нерадзурри отменил переведший игру в овертайм гол Раноккиа, который исполнил самый яркий номер вечера. Подстроился под скидку Джеко и боковыми «ножницами» вогнал мяч в угол. После такого гости уже не пришли в себя и в дополнительное время не выдержали давления, а в четвертьфинал «Интер» вывели аккуратный пас Санчеса и неотразимый удар Сенси.

Статистика дня

1-й раз в истории клуба «Сассуоло» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

1-й командой, одержавшей 300 гостевых побед в АПЛ, стал «МЮ». Кроме того, «дьяволы» повторили рекорд «Ливерпуля», забив на всех 60 стадионах турнира.

26 матчей не побеждает «Лорьян» в гостевых матчах чемпионата Франции (=11-15). Это повторение худшей серии лиги 1, которую с 2012 по 2014 год выдал «Аяччо».

35 очков после 21 тура — лучший результат «Страсбура» с сезона-1978/79, когда был выигран единственный в его истории чемпионский титул.