Шапи Сулейманов глупо удалился в финале израильского Кубка. Как дела у нашего легионера

Спросили у собственного корреспондента «СЭ» в этой стране.

18 января в городе Петах-Тиква состоялся финал Кубка Тото — израильского аналога Кубка лиги. В решающем матче сошлись «Маккаби» (Нетания) и «Хапоэль» (Беэр-Шева), за который выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Для нашего легионера встреча получилась ужасной — удалился на 57-й минуте, а команда затем уступила в серии пенальти (4:5). Незадолго до этого появились слухи, что «Хапоэль» собирается выкупить контракт Сулейманова у «Краснодара». Мы обратились к непосредственному свидетелю того, что происходит с Шапи и вокруг него.

— Кажется, Сулейманову захочется поскорее забыть этот финал с «Маккаби». Что там случилось? — спрашиваю собкора «СЭ» в Израиле Эли Швидлера.

— Судейство было однобокое и бездарное. Эден Карцев (тот самый, который летом 2022-го на несколько дней приехал в «Динамо», но из-за проблем с оформлением трансфера вернулся на родину. — Прим. М.Б.) должен был получить вторую желтую карточку за фол на Шапи: въехал в него, но судья не отреагировал. Сулейманов побежал мстить — вкатился в обидчика двумя ногами в ответ и получил заслуженную красную карточку. Думаю, дисквалифицируют не на один матч. До этого Шапи действовал активно — первый его сложнейший удар потащил вратарь, второй пришелся в перекладину. За один первый тайм на нем три-четыре раза сфолили, еще два нарушения не свистнули, но все же так удаляться в финале нельзя.

Беэр-Шева обвинила арбитра-болельщика в абсолютно предвзятом судействе. Написали, что, несмотря на постоянные удары по ногам, Сулейманов, в отличие от местных футболистов, не падает и не корчится как подстреленный. И все же он может предстать перед внутренней дисциплинарной комиссией клуба и получить штраф. Был и намек на задержку с переподписанием контракта, но это пока действительно лишь намек.

— А что известно про выкуп прав на него? WallaSport пишет, что «Хапоэль» готов заплатить «Краснодару» 800 тысяч евро.

— Полагаю, что решение уже принято — «Хапоэль» просто ищет удобный момент. За Шапи же долго гонялись — хотели заполучить еще раньше. Насколько знаю, сам Сулейманов намерен остаться, учитывая, что Беэр-Шева гарантированно попадет в еврокубки. А заключение нового договора, думаю, станет для него трамплином в более сильную лигу.

Фото ФК «Хапоэль» (Беэр-Шева)

— Расскажите немного про «Хапоэль». Что это за клуб, какие перспективы?

— У Сулейманова до Израиля была неудачная аренда в Турцию, где полузащитника «кинули» на несколько платежей. В «Хапоэле» же с нынешними хозяевами об этом даже подумать невозможно. Владелица — Алона Баркат, супруга человека, сколотившего состояние на хай-тек-технологиях, это не менее 500 миллионов евро. К слову, его брат избирался мэром Иерусалима, а сейчас — член парламента. Так что с деньгами в Беэр-Шеве все в порядке. Бюджет — порядка 23-24 миллионов евро, больше только у двух «Маккаби» — из Тель-Авива и Хайфы.

Не скрою, симпатизирую «Хапоэлю» и стараюсь смотреть все игры. Еще лет шесть-семь назад клуб не входил в число сильнейших в стране — Баркат взяла команду, когда та еще выступала во втором по силе дивизионе. С того времени за десять лет трижды взят чемпионский титул, при этом считаю, что по уровню футбола это чуть ли не сильнейший среди всех, кто когда-либо играл в Израиле. «Хапоэль» выходил из группы в Лиге Европы, «хлопал» там «Интер».

— А кто настоял на подписании Шапи?

— Уверен, это тренерский штаб Эльянива Барда. Это специалист с европейской ментальностью, который, по моему мнению, скоро станет лучшим в Израиле. Не скажу, что имя Сулейманова было на устах, но его знали. Насколько помню, стоимость на парня доходила до 12 миллионов евро. Уверен, у Беэр-Шевы не возникало сомнений, стоит ли подписывать Шапи. Даже с учетом жесткой формы коронавируса, которым экс-краснодарец переболел.

— Как вообще проходит его адаптация в вашей стране, учитывая, что Сулейманов — мусульманин? Например, фанаты «Бейтара» относятся к такому очень жестко.

— Это правда, такое выработалось десятилетиями. Большая часть Израиля против подобного поведения, но оно еще остается. Беэр-Шева — полная противоположность. Во-первых, южный город, где обширное бедуинское население. Во-вторых, сейчас в составе несколько мусульман. В-третьих, в этой команде всегда играл как минимум один представитель этой конфессии. В «Хапоэле» оценивают футболистов исключительно по профессиональным качествам. У Сулейманова там никаких проблем быть не может — у фанатов очень умеренные взгляды. Так что мне кажется, что Шапи прижился.

— Глянул таблицу чемпионата — «Хапоэль» отстает от лидирующего «Маккаби» из Хайфы на 10 очков, хотя и те и другие забили по 40 и пропустили по 15 голов. В чем причина такого разрыва?

— У «Хапоэля» беда с центральными нападающими. Есть такой форвард — косоварский швед Атрит Сулеймани, который мажет в ситуациях, в которых невозможно не забить. Например, из группы в Лиге конференций не вышли после его промаха с трех метров по пустым воротам. Есть еще Томер Хемед, имеющий опыт выступлений в Испании и Англии, но ему уже 35 лет. Есть вингер Юджин Анса — устраивает потрясающие забеги за мячом, чтобы потом придумать, как момент, извиняюсь за выражение, засрать. И есть Ротем Хатуэль — талантливый край, выходит со скамейки и много забивает. Так что не думаю, что «Хапоэль» опустится ниже третьего места, но реализацию нужно улучшать.

— В 18 матчах у Шапи «4+4» по системе «гол+пас». Тоже скромные цифры атакующего футболиста.

— Недавно у нас опубликовали поразительные данные статистики — Сулейманов собрал на себе 49 фолов за 1304 минуты. То есть каждые 26,6 минуты на нем нарушают правила. Никто в чемпионате с ним по этому показателю и рядом не стоит — на ведущей тройке исполнителей из тель-авивского «Маккаби» сфолили 29 раз. И это учитывая, скажем так, не слишком сбалансированное судейство не в пользу Беэр-Шевы. Проще говоря, за Шапи просто не успевают и ничего не могут сделать с его дриблингом.

— А как у него с работой под давлением в штрафной?

— Сейчас у Сулейманова очевидный небольшой спад. Но в Израиле его просто невозможно остановить без нарушения, при этом их далеко не всегда фиксируют. Бывает, что иногда он заигрывается, хотя все воспринимают это с пониманием. В плане реализации показатели средние, четыре гола — действительно маловато. Но если бы тот самый Сулеймани забивал после пасов Шапи, в графе «Ассисты» у россиянина цифра оказалась бы в два раза больше. Главное — он искрит желанием, старается и проявить себя в индивидуальном плане, и принести пользу команде. Зрители это прекрасно видят.

— В «Краснодаре» Шапи во многом ценили за роскошные удары с левой. Как у него с этим дела в «Хапоэле»?

— Трюк тот же — перекладывает под левую, ускоряется и бьет. В последний месяц я видел этот прием в его исполнении чуть реже, но в целом довольно часто. Однако не сказал бы, что это единственный фокус в арсенале легионера. Шапи здорово навешивает, в той же Лиге конференций его подача помогла «Хапоэлю» отыграться против румынской «Университати». Да и дриблинг у него довольно разнообразный — способен уходить от защитников как на фланге, так и смещаться в центр. Лезет во все отборы в центре поля, прессингует.

Фото ФК «Хапоэль» (Беэр-Шева)

— Сулейманова можно назвать звездой чемпионата Израиля? Оцените игру россиянина по 10-балльной шкале.

— Думаю, порядка 6,5. Не уверен, что его можно назвать прямо звездой. Очень важным футболистом — да, однако он вряд ли попадает в десятку в лиге, хотя во вторую — определенно. А на своей позиции точно входит в тройку сильнейших.

— Алан Агузаров, агент Шапи, уверен, что Сулейманов в Израиле выходит на новый уровень. Согласны?

— Полагаю, что Шапи стал действовать разнообразнее: регулярно возвращается в оборону, вгрызается в мячи, становится все более вариативным на поле. Так что с Агузаровым в определенной степени соглашусь.