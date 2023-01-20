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«Манчестер Сити» и Махрез устроили кошмар для Льориса, «Реал» покончил с проклятием «подводников», «Ювентусу» помог шедевр Кьезы

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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19 января. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 3:2. Рияд Махрез.
Фото Global Look Press
Главные события четверга в европейском футболе.

Англия: «Сити» поймал кураж перед игрой с «Арсеналом»

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
19 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:2
Тоттенхэм Хотспур

Главный матч дня превратился в битву неудачников, которые на выходных проиграли важнейшие дерби и осложнили свои дальнейшие перспективы. Для «Манчестер Сити» это сохранение чемпионского титула и все же еще не оконченная погоня за «Арсеналом». Для «Тоттенхэма» — попадание в лигочемпионскую четверку, где все уже привыкли наблюдать «МЮ» с «Ньюкаслом».

Цена момента в таких матчах чрезвычайно высока, так что у собственных ворот обе команды действовали с запредельной самоотдачей. Вплоть до концовки первого тайма, когда весы могли качнуться в пользу «горожан», однако Холанн не наказал Льориса за нерасчетливую игру на выходе.

И тут же «шпоры» выдали ударный отрезок, продемонстрировав образцовый прессинг. Хотя следует признать, что хозяева допустили немыслимые ошибки. В первом случае Эдерсон подставил Родри авантюрной передачей к линии штрафной и не смог остановить удар Кулушевски. Во втором эпизоде испанский опорник «Сити» стал жертвой подката Кейна, а когда вратарь справился с ударом лондонского снайпера, на добивании отличился Эмерсон. Так «Тоттенхэм» за три неполных минуты забил больше мячей, чем в первых таймах десяти (!) предыдущих матчей АПЛ.

С точки зрения статистики это выглядело приговором для чемпиона, который прежде оказывался в схожих ситуациях 54 раза и проиграл 51 матч при двух ничьих и единственной победе. Но, кажется, в перерыве не только Хосеп Гвардиола что-то исправил — еще и футболисты сами на себя разозлились. А Льорис после провального дерби снова сыграл не лучшим образом, облегчив задачу вернувшему «Сити» к жизни Альваресу. А уже в следующей атаке Махрез мягко сбросил мяч на голову Холанну.

Все началось заново, и если Эдерсон сполна реабилитировался шикарным сейвом при счете 2:2, то Льорис напоминал поплывшего после пропущенного прямого удара боксера и пропустил от Махреза в ближний угол. Дубль, оформленный алжирцем на последних минутах, стал вишенкой на победном торте.

И это еще Гвардиола дал отдохнуть Де Брейне, Фодену и Жоау Канселу. Приберег их на воскресное сражение с «Арсеналом», которое обещает стать одним из самых ярких событий января.

Испания: легкая прогулка для «Барселоны»

Испания. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 22:00. Estadio Municipal Alfonso Murube (Сеута)
Сеута
0:5
Барселона

После завоевания первого трофея под началом Хави «Барселона» отправилась в гости к впервые добравшейся до 1/8 финала Кубка Испании «Сеуте» наполовину вторым составом. Самой мощной в нем была атакующая тройка во главе с Левандовски. Поляк за оскорбительный жест в адрес арбитра дисквалифицирован в ла лиге на три матча и не может позволить себе роскошь пропускать другие официальные игры.

В итоге аутсайдер третьего дивизиона на глазах забитого под завязку стадиона продержался на равных почти целый тайм, но ничего не смог сделать против закрутившего мяч в дальний угол Рафиньи. А после этого все развивалось уже по ожидаемому сценарию. Что замыкание Левандовски, что соло резко сместившегося в центр Фати — все смотрелось как-то буднично. Даже Кессье, которому прочат скорое расставание со столицей Каталонии, и тот отметился голом и результативной передачей.

Испания. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:3
Реал

Карло Анчелотти уже не раз повторил фразу о том, что «Реал» переживает непростой период. А в такой ситуации визит в гости к «Вильярреалу» — сомнительное удовольствие. Во-первых, на стадионе «де ла Керамика» мадридцы не побеждали почти шесть лет. Во-вторых, совсем недавно чемпион уступил здесь «подводникам» в матче ла лиги, и как раз в той игре в полной мере проявилось кризисное состояние «Реала» после почти двухмесячной паузы.

Можно сказать, в четверг та игра словно продолжилась, и хозяева быстро повели в счете. Да еще как красиво! Причем можно поспорить, что смотрелось эффектнее — выстрел Капу в дальнюю «девятку» с острейшего угла или сделанная в невероятно сложном положении голевая передача Жерара Морено. А если бы один из своих шансов использовал Алекс Баэна?! Хотя эти моменты первого тайма ни в коем случае не говорили о слабости «Реала».

Напротив, мадридцы на довольно продолжительных отрезках показывали, пожалуй, самую содержательную игру с начала года. Только это не вернуло прежнюю точность не попавшему в створ из убойной позиции Вальверде. И не добавило хладнокровия не сумевшим удивить вратаря Менди с Родриго. На таком фоне гол удвоившего перевес «Вильярреала» Чуквезе выглядел как наказание чемпиона за расточительность.

И все же «Реал» вернулся в игру во втором тайме, когда едва появившийся на поле Дани Себальос вспорол оборону соперника пасом на ворвавшегося в свободную зону Винисиуса Жуниора. Потом бразильскую операцию спасения продолжил зажегший на табло вторую «двойку» Эдер Милитао. А победная атака — гимн невероятной воле «Реала» и персонально Асенсио, который в тяжелейшей ситуации догнал мяч у линии поля и с разворота отправил его на ногу Себальосу.

С комплексами «подводников» «Реал» покончил. Так может пора замахнуться на кубок, который «Королевский клуб» не выигрывал с 2014 года? Но главный вопрос после игры, напомнившей невероятный плей-офф прошлой Лиги чемпионов, звучит так: а был ли у Мадрида кризис?

Италия: 378 дней ожидания

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:1
Монца

После унижения в Неаполе «Ювентус» сумел прийти в себя и взял у неуступчивой «Монцы» реванш за осеннее поражение в чемпионате. Тогда, кстати, играть еще не мог восстанавливавшийся после тяжелой травмы Кьеза, который в четверг сотворил настоящий шедевр. Приняв передачу на бровке, Федерико прошел одного соперника, не обращая внимания на его захваты, около угла штрафной сместился мимо второго защитника и уже из-под третьего закрутил мяч в дальний угол. Ради такой красоты стоило ждать 378 дней, которые прошли с предыдущего гола Кьезы. А теперь в кубковом четвертьфинале, куда «бьянконери» вышли двенадцатый раз подряд, их ждет гостевой матч с «Лацио».

Статистика дня

2 гола «Тоттенхэма» разделили 2 минуты и 8 секунд, а два гола «Ман Сити» — 2 минуты и 9 секунд.

4 гола в 22 матчах текущего сезона забил защитник «Реала» Эдер Милитао. Это больше, чем в предыдущих 91 встречах.

5 последних матчей «Манчестер Сити» в АПЛ, где он проигрывал в два мяча, принесли «горожанам» три победы и две ничьих. Это рекордная серия в истории турнира.

17 мячей забила с начала года во всех турнирах «Аталанта». Бергамаски на данный момент — самая результативная команда в лигах топ-5.

Агрегатор прогнозов

Методология

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Основные источники исследования

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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ФК Барселона
ФК Вильярреал
ФК Манчестер Сити
ФК Монца
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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