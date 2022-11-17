«Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова

Про отказ Черчесова от 5 миллионов, конфликт с «Краснодаром» и Кузяева в шорт-листе «Баварии».

Алан Агузаров представляет интересы Ивана Игнатьева, Магомеда-Шапи Сулейманова и Дмитрия Скопинцева. Помогает вести дела Далера Кузяева и является юристом Станислава Черчесова. В интервью «СЭ» он рассказал, какие топ-клубы Европы вели игроков из РПЛ, почему Черчесов отказался от неустойки в сборной России и где теперь продолжит карьеру Артем Дзюба.

«Никакого негласного правила не брать русских футболистов в Европе быть не может»

— Как сильно изменилась ваша работа после 24 февраля?

— Не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. Если говорить о международных трансферах, то к нам продолжают приезжать иностранцы — просто упор стал делаться на более дружественные страны. Стало больше сербов, боснийцев, латиноамериканцев. У ребят достаточно большие амбиции, мотивация. Может быть, внутренне они понимают, что особенно сейчас должны иметь повышенную ответственность перед страной и чемпионатом, в который приезжают.

— А тяжелая экономическая ситуация сказывается?

— Сегодня однозначно все считают деньги, большинство клубов более экономно подходят ко всему. В то же время в наших клубах не прослеживается каких-либо сокращений по заработным платам, большинство платит вовремя.

— То есть команды уже адаптировались к новым реалиям.

— Когда все только начиналось, были определенные опасения в отношении будущего, многие сильно осторожничали, перестраховывались, экономили. Но со временем происходит адаптация.

— Реально ли теперь взять футболиста из топ-5 лиг Европы в РПЛ?

— Это практически невозможно. Мы же прекрасно понимаем, что многие европейцы уезжали от нас не по своей воле, а из-за сильного давления на родине. Их пример демонстрирует, что на сегодняшний день большинству европейцев достаточно сложно решиться на переезд в Россию. Наши клубы тоже не будут сильно рисковать, понимая, что из-за введенных правил ФИФА они в одночасье могут потерять любого легионера.

— Есть ли возможность у наших игроков уехать в Европу?

— Если раньше это было сложно, то теперь еще сложнее. Так уж случилось, что топ-5 лиг Европы представляют в большей или меньшей степени политически неблагосклонные к нам государства. В то же время клубы из таких стран, как Израиль, Кипр, Турция, идут на то, чтобы заключать контракты с нашими ребятами. Где-то они даже на ведущих ролях — как Кокорин или Оздоев.

— Говорят, в Европе есть негласное правило: не брать русских.

— Я уверен, что никакого негласного правила не было и быть не может. Что мешает тогда европейским странам договориться между собой и, грубо выражаясь, зачехлить тех нескольких наших ребят, которые играют в этих чемпионатах? Но мы видим обратное. Тому же Миранчуку очень доверяют в «Торино», Головин вообще превращается в лидера «Монако». По обоим очень хорошие отзывы в европейских СМИ.

— Как думаете, когда поменяется ситуация с отстранением наших команд?

— Думаю, в ближайшем будущем точно ничего не изменится. Мне кажется, что примерный срок — около двух лет: этот сезон и следующий. Сейчас нужно работать по всем направлениям, чтобы к моменту, когда нас вернут на международную арену, мы стали сильнее, чем были раньше. Это в наших силах.

Алексей Миранчук. Фото AFP

«Основная масса ребят из академии «Краснодара» работает с агентами. Я не настраивал Шапи и Игнатьева против клуба»

— Магомед-Шапи Сулейманов сейчас в Израиле. Как появился вариант с «Хапоэлем»?

— У меня в Израиле живет мой партнер, благодаря ему и возник этот вариант. Были и другие предложения, но решили остановиться на «Хапоэле». Вице-чемпион Израиля, прогрессирующая лига, еврокубки и самое главное — тренер, который был очень заинтересован в подписании Шапи.

— После возвращения из Турции рассчитывал ли Шапи закрепиться в составе «Краснодара»? Или вариант продолжить карьеру в другой команде был приоритетным?

— Знаете, нельзя передерживать футболиста — всегда нужно вовремя отпускать. На определенном этапе Шапи был на карандаше у «Барселоны», «Севильи», «Удинезе» и еще минимум с десяток клубов из топ-5 лиг. Какие-то команды даже присылали официальные запросы. Но «Краснодар» не был заинтересован ни в продаже футболиста за адекватные деньги, ни даже в том, чтобы вести переговоры — или хотя бы уведомлять о предложениях самого Шапи. Возвращаясь из Турции в Краснодар, он хотел закрепиться в составе, но химия между игроком и клубом была нарушена задолго до этого. Та же его аренда в «Гиресунспор» ведь тоже неслучайна...

— Возможно ли возвращение Шапи в «Краснодар»? И планирует ли «Хапоэль» его выкупать?

— В трансферном контракте между клубами четко прописана опция о выкупе. «Хапоэль» наверняка ей воспользуется. На сегодняшний день Шапи — один из лидеров команды: забивает, отдает, очень много времени проводит с мячом, постепенно выходит на свой лучший уровень. У клуба стоит задача стать чемпионом в этом году. Надеюсь, так и будет.

— Шапи не дали сыграть против польского «Леха» в Лиге конференций.

— Тут от нас мало что зависело. Была принципиальная позиция со стороны поляков. Это политизированная позиция, не делающая им чести и изначально противоречащая правилам игры.

— Ваши отношения с «Краснодаром» остаются напряженными?

— «Краснодар», наверное, единственный клуб с которым я абсолютно никак не контактирую. Они для себя решили, что Агузаров им неугоден — видимо, потому что стал работать с Сулеймановым и Игнатьевым. Но я разве настраивал ребят против клуба? Или просил для них баснословных денег? Или для себя что-то когда-то попросил? Так в чем проблема? Основная масса ребят из академии Галицкого работает с различными агентами, там нет негласного правила, что все должны быть закреплены за личным человеком Галицкого, например.

Магомед-Шапи Сулейманов. Александр Федоров

— Вы общались с Галицким?

— Отношусь к нему с большим уважением — по-другому невозможно, это мощнейший человек. Но допускаю, что его окружение просто льет ему в уши, настраивая против одних и подводя к благосклонности в отношении других. Простой пример: Игнатьев переходит в «Рубин», мне звонят из руководства [казанского] клуба и говорят, что переход за достаточно солидную сумму может состояться, только если мы не будем платить агентские Агузарову. Якобы это личная позиция Галицкого. Смешно же! Зачем? Для чего?

Но нет проблем — я просто попросил в таком случае сделать зарплату Ване выше. Мы быстро нашли компромисс с руководством «Рубина» по данному вопросу.

Был еще один пример: я звоню директору академии «Краснодара» Араму Фундукяну насчет двух мальчиков, которых они нагло решили забрать из академии «Алании». Он не поднимает трубку. Уважительно пишу ему сообщение с просьбой перезвонить, но не проходит и минуты, как человек меня блокирует. После этого я написал ему с другого номера: «Кто ты такой, Фундукян, что ты меня блокируешь?» Через пару дней от одного человека прилетает информация, как Галицкий рассказывает, что Агузаров позвонил Фундукяну и начал на ровном месте на него наезжать. Значит, так передали Галицкому.

— Как стал возможен переход Ивана Игнатьева в «Локомотив»?

— Мне позвонил Томас Цорн. Сказал, что главный тренер очень заинтересован в подписании Игнатьева, помнит его еще по периоду игры за «Краснодар». В итоге интерес и желание тренера «Локомотива» стали определяющими факторами принятого нами решения. Хотя на тот момент у нас была активная фаза переговоров с сербским «Партизаном» и несколькими турецкими клубами.

— Иван реанимировал карьеру в «Локомотиве»?

— Однозначно, реанимировал. Могу с уверенностью об этом сказать! За первый месяц в «Локомотиве» он набрал лучшую форму с момента перехода из «Краснодара» в «Рубин».

— С чем это связываете?

— С поддержкой тренера и коллектива — времени на какую-либо адаптацию не понадобилось. Возможно, он не так много забил, но посмотрите на объем, который он выполняет стабильно в каждой игре.

— Повлияла ли как-то смена руководства на положение Ивана в команде?

— Нет, конечно. Он был игроком стартового состава и при Комппере, и при Циннбауэре, и при Федорове. Хотя линия нападения, на мой взгляд, самая конкурентная в «Локомотиве» на текущий момент.

— Почему период в «Рубине» для Ивана получился не таким удачным?

— Тут целый комплекс причин. Мы изначально очень ошиблись с этим переходом. Но никто не мог заранее это предвидеть. Леонид Слуцкий, один из ведущих российских специалистов, лично проявлял большую заинтересованность в переходе Ивана. У клуба были большие финансовые возможности и задачи, интересные исполнители, которые брались в команду. Вроде как все было в пользу данного варианта.

Но Ваня — тот футболист, которому нужен контакт с тренером, правильные слова, поддержка. Это абсолютно нормально! К сожалению, это было лишь в самом начале, после подписания контракта. Со временем все становилось только хуже. Конечно, это сказывалось на внутреннем состоянии, на уверенности. Плюс добавилась большая семейная трагедия, после чего он попал в эмоциональную яму, стал совершать ошибки. Нам стоило больших усилий, чтобы он смог выбраться из этого состояния. Первым шагом стало расторжение контракта с «Рубином». Мы достаточно быстро и цивильно согласовали уход с Олегом Яровинским (спортивный директор «Рубина». — Прим. «СЭ») без каких-либо претензий друг к другу.

Иван Игнатьев (справа). Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Когда Черчесов отказался от 5 миллионов евро, я переспросил несколько раз. Но Саламыч был принципиален...»

— Вы сопровождали процесс расторжения контракта Станислава Черчесова с РФС. Как проходил процесс?

— Решение было принято спустя некоторое время после Евро-2020. Черчесову позвонил Александр Валерьевич Дюков, после чего они встретились лично. Далее Черчесов набрал мне и попросил приехать в РФС, чтобы согласовать расторжение его контракта и членов тренерского штаба. При этом он сказал, что свою неустойку, которая была четко прописана, он требовать не будет. Черчесов попросил лишь согласовать компенсации для помощников. Не буду лукавить, я переспросил несколько раз! Сумма была внушительной — 5 миллионов евро. Но Саламыч был принципиален в своем решении.

— Ходили слухи, что отказ от неустойки — указ сверху.

— Полный бред! Это решение Черчесова, и только его. Он мог как принять его, так и не принимать. Могу с уверенностью об этом сказать, зная ситуацию изнутри.

— Повлияла ли на уход из сборной пресс-конференция Черчесова после провала на Евро?

— По факту мы понимаем, что повлияла. Либо кому-то нужно было все подать под таким углом. Но Черчесов говорил искренне, в свойственном для себя стиле. Хотя многие вопросы были достаточно провокационного характера. Но если бы сборная дала результат, этот стиль общения воспринимался бы с позитивом, на ура.

— Почему после сборной Черчесов возглавил именно «Ференцварош»? Какие еще были варианты?

— На следующий день после расторжения контракта с РФС поступил звонок от представителей одной из азиатских сборных, но Черчесов сказал, что ему необходимо хотя бы месяц отдохнуть и переварить произошедшее. Немного неэтично с моей стороны будет сейчас перечислять клубы и сборные, которые выходили напрямую либо через посредников, но их было достаточно до момента выбора в пользу «Ференцвароша». Черчесов всегда подходит скрупулезно к принятию любого решения. Подписывая контракт с «Ференцварошем», он был уверен, что все делает правильно.

— Комфортно ли ему в Венгрии?

— Однозначно. С первых дней у него сложились очень теплые и доверительные отношения с руководством клуба, с президентом. В момент его прихода в составе были представители 16 разных национальностей! Черчесов достаточно быстро смог сплотить их высшей целью — и в первый же год выиграл чемпионат и Кубок, который «Ференцварош» до этого не мог завоевать на протяжении пяти лет. В этом сезоне он уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, остановился в шаге от Лиги чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места из сложнейшей группы, что также не удавалось десятилетиями.

— Черчесов — лучший российский тренер прямо сейчас?

— Безальтернативно. Он брал серебро со «Спартаком», проработав там всего год и до последнего тура сражаясь с «Зенитом» за чемпионство. Сделал крепкими клубами РПЛ «Ахмат» и «Амкар». Его «Динамо» показывало самый качественный и привлекательный футбол. В Польше менее чем за год выиграл чемпионат и Кубок. Со сборной подарил нам сказку на чемпионате мира. Черчесов приучил нас к тому, что Россия перестала спотыкаться на командах более слабого уровня и обыгрывала из раза в раз сопоставимые по классу сборные. Ну а про успехи его «Ференцвароша» мы уже говорили.

— Как складывается карьера его сына?

— Стас сейчас играет за «Химки-2». На мой взгляд, он очень талантливый парень, но его главная проблема в том, что на него всегда смотрят через призму отца. Как бы это странно ни звучало, но не будь он сыном Черчесова, допускаю, что уже играл бы на более высоком уровне.

— Черчесов следит за выступлениями сына?

— Как и любой отец, он переживает за него. Но считает, что занять свою нишу Стасик должен своими силами и умениями, без помощи отца.

— Было много слухов, что у вас с Черчесовым общий бизнес.

— «Арлан Фиш» — это рыбное хозяйство, которое изначально создавалось мной и моим близким другом — музыкантом Артемом Качером. Именно поэтому такое название — «Арлан». В какой-то момент потребовались дополнительные инвестиции, и я предложил Черчесову купить долю в бизнесе. Он изучил вопрос и принял положительное решение. Благодаря ему и его вложениям мы расширили хозяйство, смогли вывести его на новый уровень. На сегодняшний день «Арлан Фиш» является одним из самых крупных хозяйств на Северном Кавказе, где работает около ста человек. Данное хозяйство производит качественный продукт, обеспечивает множество людей рабочими местами. Разве это не благо?

Станислав Черчесов. Саин Ализаде

«До сих пор удивительно, как сорвался трансфер Бакаева в «Динамо»

— Как началось ваше общение со Скопинцевым?

— Мы познакомились с Димой несколько лет назад в Турции. У «Динамо» там были сборы, а я проживал в той же гостинице, что и команда.

— Недавно он продлил контракт до 2027 года. Как проходили переговоры?

— У него оставалось два года до окончания контракта. Как правило, на такой дистанции контракты не продлеваются. Но руководство клуба понимало значимость Димы и решило пойти навстречу, пролонгировав соглашение на длительный срок на улучшенных условиях. На мой взгляд, Скопинцев по совокупности критериев — лучший левый защитник в стране. Он универсален, может без потери качества сыграть на нескольких позициях.

— Вы вели переговоры между «Спартаком» и «Динамо» по трансферу Бакаева. Как они проходили?

— До сих пор удивительно, как эта сделка не состоялась, учитывая, что через год он ушел как свободный агент. «Динамо» было готово дать максимум 8 миллионов евро, до которых поднялись с 5 миллионов. Но «Спартак» хотел 10 миллионов, и ни копейкой меньше. Удивительная принципиальность на фоне итоговой потери игрока. Насколько я знаю, Зарема Салихова тогда настаивала на том, чтобы «Спартак» согласился на финальные условия ["Динамо"], но, видимо, ее позиции было недостаточно.

— После этого вы перестали работать с Зелимханом?

— Да, вскоре он начал сотрудничать с Германом Ткаченко. Обид с моей стороны нет, никаких особых договоренностей в отношении будущего сотрудничества с семьей Бакаевых у меня не было.

— Но недопонимания остались?

— У нас не могло остаться недопониманий. В процессе переговоров с «Динамо» Бакаев дал добро на переход. До закрытия трансферного окна оставался один день. Утром «Спартак» получил предложение от «Динамо», начался переговорный процесс. Я контактировал со спортивным директором Дмитрием Поповым. Он переговорил с Федуном, но тот проявил принципиальность — 10 миллионов евро, и никак иначе. Хотя все понимали, что велика вероятность упустить футболиста бесплатно. Необоснованный и нелогичный срыв трансфера.

— Почему Бакаев не остался в «Спартаке»?

— Вопрос с возможным переходом в «Динамо» изначально стал рассматриваться только на фоне возникших сложностей в отношении продления договора со «Спартаком». Бакаев хотел определенную зарплату, «Спартак» ее сделать не мог либо не хотел. В клубе сразу дали понять, что есть определенная планка в 1,5 миллиона евро, выше которой они подниматься не готовы.

— На ваш взгляд, переход Бакаева в «Зенит» можно назвать оправданным?

— В моем понимании, нет. Изначально было понятно, что «Зенит» — единственная команда, при переходе в которую минимальные шансы играть. А сидеть на скамейке под бразильцами — не лучший расклад. В то же время русские ребята, которые там есть, однозначно не хуже по уровню. Тот же Мостовой, не говоря уже о безальтернативном Кузяеве.

— Какое впечатление у вас сложилось от общения с Заремой Салиховой?

— Мне она однозначно импонирует. Очень грамотная и образованная женщина, разбирающаяся в футболе. Да, есть те, кто о ней отзывается в прессе в негативном ключе. Но, как правило, это люди, у которых срабатывает защитный рефлекс на слова самой Заремы. Наш футбол многое потерял с ее уходом.

Зелимхан Бакаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Кузяев был в шорт-листе у «Баварии»

— Далер Кузяев до сих пор не продлил контракт с «Зенитом». Есть повод для беспокойства?

— Для «Зенита» Далер — один из ключевых футболистов наравне с бразильцами. Там прекрасно понимают, насколько он важен и нужен. Именно поэтому я сомневаюсь, что Далера отпустят, даже если будет конкретный интерес.

— Означает ли потенциальное продление контракта то, что шансов на Европу становится все меньше?

— Далеру сейчас 29. Нужно понимать, что продление контракта будет означать: на ближайшие годы он игрок «Зенита». В Европе и так максимально аккуратно смотрят на возможность подписания футболистов из России, а когда тебе уже за 30, это становится крайне маловероятным. Особенно если учесть, что Далер не станет рассматривать любые варианты — он поехал бы только в ведущие чемпионаты.

— Была ли у Кузяева реальная возможность уехать в Европу?

— Перед прошлым подписанием контракта с «Зенитом» Далер находился в статусе свободного агента. В этот период он был наиболее близок к переезду в Европу. Им интересовались многие клубы из ведущих чемпионатов, он был даже в шорт-листе у «Баварии». Но по ряду причин не сложилось.

— Например?

— Очень сильно сказался коронавирус. Тогда эта проблема была на пике своего развития и сильно ударила по многим клубам и их возможностям в плане подписания качественных футболистов. В некоторых больших клубах Далер был в шорт-листе, но в итоге выбирали других игроков. Были клубы, которые проявляли большое желание в подписании Кузяева, но они не входили в топ-5 чемпионатов, а это было достаточно принципиально.

Например, при подписании контракта с «Зенитом» обговаривался момент, что «Зенит» будет готов рассмотреть предложения по Далеру, только если это будет клуб из топ-5 лиг Европы. В таком случае Кузяева могли бы приобрести за определенную фиксированную сумму.

Далер Кузяев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Дзюба — специфичный парень с большим эго и высокими требованиями»

— Общаетесь ли вы с Артемом Дзюбой?

— Мы перестали общаться спустя некоторое время после ЧМ-2018. Возможно, у него осталась обида из-за того, что я не смог его трудоустроить в Англию. Но это не получилось не только у Агузарова, но и у Мендеша, и у людей из агентства Рио Фердинанда, и у представителей компании Base Soccer. Хотя определенный интерес к нему возникал. «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» времен Моуринью... Эти клубы на разных этапах проявляли заинтересованность в Дзюбе.

— У вас есть объяснение, почему после «Зенита» он выбрал Турцию?

— Дзюба — специфичный парень с большим эго и высокими требованиями. Я думаю, это и сыграло ключевую роль в том, что он до последнего момента не мог уехать в Европу, хотя желание у него всегда было. Заинтересованность в нем тоже всегда была.

— Предлагал ли кто-то конкретные варианты в России?

— Думаю, в России из желающих только «Рубин» мог потянуть его запросы. Но было бы странно, если бы Дзюба согласился на первую лигу. В Турции наибольшую конкретику проявил именно тот клуб, в котором он в итоге и оказался. Все остальное было на уровне разговоров.

Артема брали в «Адану» именно как игрока стартового состава. Насколько я знаю, ему дали одну из самых высоких зарплат. Там понимали, что Балотелли, скорее всего, уйдет, и с прицелом на это подписали Дзюбу. Но так сложилось, что после ухода Марио Монтелла решил поменять схему — теперь команда играет без ярко выраженного «столба». Это стало приносить результат, команда идет в тройке лидеров, но при такой схеме у Артема не было шансов играть в основе.

— Но зачем нужно было разрывать контракт?

— Точно знаю, что в большинстве клубов Турции задержки по зарплате, в той же «Адане», они тоже наверняка имеются. Но не сомневаюсь, что зимой он бы в любом случае искал новый клуб. Вопрос, что являлось основанием для расторжения контракта. Вполне допускаю, что именно задержки по зарплате. Либо же все произошло по соглашению сторон...

— При этом нельзя исключать конфликт.

— Опять же, Дзюба — специфичный парень: когда у него все хорошо, он и не расположен к конфликтам. Но тяжело за полгода превратиться из национального героя в человека, который сидит в глухом запасе в Турции. Внутренне это непросто перебороть. Допускаю, что на этом фоне действительно мог возникнуть конфликт.

— Теперь ждем Дзюбу в России?

— Нужно быть объективным: топовые российские клубы вряд ли проявят заинтересованность в Артеме, у них есть свои нападающие — более молодые, достаточно перспективные, многие из которых уже сейчас дают результат. Другие клубы вряд ли потянут требования Дзюбы, а делать это в исключительном порядке, думаю, не будут. Если только «Рубин» — наверняка они могли бы выделить под Артема определенную ставку за счет его особых отношений со Слуцким, но он ушел из команды. Хотя мне не верится, что он согласился бы на переход в «Рубин». У команды на сегодняшний день нет четкого понимания, что они выйдут в РПЛ, результаты достаточно нестабильные... Да и сам Дзюба наверняка осознает, какая общественная реакция была бы на его переход в первую лигу.

— Есть еще Кипр — к Кокорину.

— Вполне возможно. Думаю, туда его заберут с руками и ногами! Так же, как и в условный Израиль или Грецию. Да, в этих странах не будет возможности получать высокую зарплату, но зато он будет на виду.

— Еще одно направление — Азия.

— Помню, как после чемпионата мира им очень активно интересовались азиатские клубы, в частности китайские. Наверняка какой-то интерес к нему там остался.

Артем Дзюба. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У «Алании» четкая задача выйти в РПЛ. Уверен, она будет выполнена»

— Вы тесно связаны с «Аланией», которая лидирует в первой лиге. В чем причина такого прорыва?

— «Алания» в своем нынешнем виде существует всего четыре года, с момента прихода в клуб семьи Гуриевых. Именно Владимир Валерьевич и его сын Данил являются первоисточниками возрождения футбола в Осетии. С первого дня была проделана титаническая, колоссальная работа по всем направлениям. И она продолжается сейчас. Помимо первой команды выстроили очень сильную академию, собрали боеспособный коллектив из совсем еще молодых ребят в «Алании-2». Усиленными темпами идет строительство стадиона. Есть четкая задача выйти в РПЛ в этом сезоне. Уверен, она будет выполнена.

— Почему вы вовлечены в дела «Алании», но при этом не занимаете никакой должности в клубе?

— Моя семья близко дружит с семьей Гуриевых. Данил предлагал мне руководящую должность в клубе, но в процессе диалога мы пришли к тому, что в этом нет особой необходимости. Я и так в целом при клубе, в постоянном диалоге как с тренерским штабом, так и с футболистами.

— Есть ли вклад Габулова и Гогниева в развитие «Алании»?

— Они сделали очень многое для клуба! Габулов — на первых порах возрождения «Алании», Гогниев — до последнего момента. Его уход произошел буквально за месяц до старта сезона. Сложно спорить с тем, что он очень эмоционален, и футболистом был таким же. Но это его отличительная черта, которая ему порой мешает, не спорю. Но он искренен в своих эмоциях, и это точно заслуживает уважения! Лично меня это цепляет!

И Гогниев, и Габулов являются знаковыми людьми для осетинского футбола и Осетии в целом. После периода работы в «Химках» Габулов пока взял паузу, но уверен, что она будет недолгой. Большой профессионал и сильный менеджер, для которого на первом месте всегда стратегия развития и правильный баланс.

— После Гогниева «Аланию» возглавил Тедеев.

— Очень сильный тренер, знаю его около семи лет. За эти годы он проделал колоссальную работу над собой! Это системный специалист, для которого нет мелочей. Максимум через год-два о нем будет знать вся футбольная Россия. Как бы сейчас это громко ни звучало, но в будущем это идеальный тренер для сборной России. Запомните мои слова. За последние месяцы уже несколько клубов РПЛ интересовались у меня Зауром, но все его мысли сейчас с «Аланией» и с решением задачи по выходу в премьер-лигу. А там мы сильно пошумим, не сомневайтесь!