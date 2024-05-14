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У Захаряна был шанс забить «Барселоне». После поражения от каталонцев «Реал Сосьедад» попадает только в Лигу конференций

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Баски осложнили свое еврокубковые перспективы.
Испания. Ла Лига. 35-й тур
13 мая, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
2:0
Реал Сосьедад

Кто бы и что ни говорил, а между вторым и третьим местом есть принципиальная разница. Даже если речь о «Барселоне», для которой существуют только титулы, а остальное, по сути, вторично. Во-первых, это вопрос престижа, ведь стыдно финишировать ниже младшего каталонского брата — «Жироны». Во-вторых, деньги, что для сине-гранатовых в их бесконечным финансовым кризисом даже важнее.

В этом сезоне было несколько показательных историй. Например, о спорах вокруг состава на заключительный тур группового раунда Лиги чемпионов. Турнирного значения игра не имела никакого, и Хави хотел дать отдых ряду лидеров, но клубу были важны выплачиваемые УЕФА премиальные за каждую победу. Еще была поездка в США ради игры с мексиканской «Америкой» с условием обязательно выставить основной состав. А второе место — это участие в следующем Суперкубке Испании и солидные выплаты за поездку в Саудовскую Аравию.

У «Реал Сосьедад» все приземленнее. Нужно попадать в еврокубки и желательно — в Лигу Европы. Одно место там уже забронировано выигравшим Кубок Испании «Атлетиком», который вряд ли уступит кому-то пятое место в национальном первенстве. Соответственно во второй по статусу континентальный турнир отправится команда с шестого места. Именно за него команда из Сан-Себастьяна и сражается с «Бетисом», пропустив конкурента вперед после его воскресной победы над «Альмерией» (3:2).

Каждое очко при тяжелейшем календаре — на вес золота, и на данном этапе Арсен Захарян выступает в роли запасного. Последний раз российский полузащитник попадал в стартовый состав еще 21 апреля, а игра в столице Каталонии стала для него третьей подряд, начавшейся на скамейке запасных. Кстати, в компании лучшего игрока «Сосьедада» прошлого сезона Кубо. Японец и Барренечеа стали жертвами выбранной на понедельник схемы с тремя центральными защитниками.

Какое-то время она, как казалось, работала. Нападение «Барсы» удавалось сдерживать, а выдвинутый на острие Беккер дважды навел панику у ворот хозяев. Один раз спас Тер Штеген. Во втором эпизоде мяч вонзился под перекладину, однако тревога всякий раз оказывалась ложной. Сначала судья разглядел фол голландца на Кубарси, а гол не засчитали из-за офсайда. Но было понятно, что давление сине-грантовых рано или поздно материализуется в реальные угрозы воротам Ремиро.

Ждать пришлось до концовки первого тайма. И если коварный дальний удар Рафиньи пришелся в штангу, то быстрая атака хозяев получилась образцовой. Левандовски в центре грамотно удержал мяч и отдал пас на ход Гюндогану, а тот вывел на завершающий удар не промахнувшегося Ямаля. Первого футболиста, который забил в ла лиге пять мячей в 16-летнем возрасте. Но, как ни странно, даже после такого отрезка Альгуасиль ничего не стал менять. Ни игроков, ни схему.

Перестройка началась с середины второго тайма и сразу — путем тройной замены. До этого шанс сравнять счет упустил Браис Мендес. Он классно убрал на замахе двух защитников, но не попал в открытый дальний угол. Смотрелось опасно, но не больше, чем в ситуациях, когда Ремиро вытащил сложнейшие удара Рафиньи и Феррана Торреса.

А час Захаряна, который в первом круге провел весь матч с «Барсой» в запасе, пробил на 79-й минуте. И довольно быстро Арсен получил шанс проявить себя, взяв на себя инициативу исполнить очень перспективный штрафной. Сюжет вырисовывался крутой, однако наш легионер выполнил только половину задачи. «Стенку» он перебросил классно, но докрутить мяч в угол не удалось, и Тер Штеген, который сравнялся по матчам за каталонцев с Андони Субисарретой (510), удар остановил.

А больше гости не создали, еще и получив в свои ворота пенальти после попадания мяча в руку Одриосолы. На этот раз наигравший на гол Рафинья не оставил угадавшему направление удара вратарю ни одного шанса. «Барса» поднялась на второе место, а баски с седьмого могут попасть лишь в Лигу конференций. Ключевой обещает стать очная встреча с «Бетисом» в воскресенье, а до этого (в четверг) «Сосьедад» сыграет дома с «Валенсией».

Арсен Захарян
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 35 28 6 1 78-22 90
2
 Барселона 35 23 7 5 72-43 76
3
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
4
 Атлетико 35 22 4 9 64-39 70
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 35 14 12 9 48-37 54
8
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
9
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
10
 Хетафе 35 10 13 12 41-48 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Р. Вальекано 35 7 14 14 27-43 35
17
 Сельта 35 8 10 17 40-53 34
18
 Кадис 35 5 14 16 24-49 29
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
Результаты / календарь
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38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 2 : 2
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 1 : 0
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 3 : 2
11.05 19:30
Гранада – Реал
 0 : 4
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 2 : 2
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 1 : 0
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 1 : 0
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 0
12.05 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 2
13.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 2 : 0
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 26 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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