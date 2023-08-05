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Сегодня, 11:00

Мяч с аэрогелем, лазерная переплавка грунта и остановки из-за вспышек на Солнце. Каким может быть первый футбольный матч на Луне в 2035 году

Артем Белинин
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Космонавты играют в футбол на Луне
Каким мог бы быть футбольный матч на Луне.
Фото Global Look Press
Британские ученые уже все рассчитали.

Луна снова в моде

Человек не был на Луне с 1972 года. Кто-то объясняет это всемирным заговором, у других более рациональные аргументы вроде непосильной дороговизны полетов и других объективных факторов. Как бы ни было на самом деле, последние 50 лет космическая тематика не была на вершине трендов.

Ситуация изменилась, когда Дональд Трамп стал президентом США. Он поспособствовал созданию «Артемиды», новой лунной космической программы NASA. По ее графику с 2022 по 2027 год должно произойти поэтапное освоение спутника Земли — начиная беспилотным полетом к Луне с манекенами на борту (миссия состоялась в 2022 году) и запуска окололунной обитаемой станции Gateway в 2024 году и заканчивая последующими ежегодными прилунениями с 2027 года.

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Возможное возвращение человека на другую планету будоражит умы на Западе. Последние годы снимаются фильмы и сериалы, создаются видеоигры, а будущие космонавты и покорители Луны, как и 50 лет назад, превращаются в звезд. Имена участников программы «Артемида» знают почти все американцы.

Пока еще рано говорить о помешательстве, но постепенно мысль о колонизации спутника Земли проникает во многие сферы жизни. Футбол с Луной тоже соприкоснулся — британский Институт инженерии и технологий рассказал, как бы выглядел (или, скорее, как должен выглядеть) лунный футбольный матч в 2035 году.

Снимок Луны
Фото Global Look Press

Moon United и свод правил лунного футбола

Британский институт провел по-настоящему завораживающую работу — группа ученых из шести человек предположила, как выглядела бы самая популярная земная игра на Луне. Они также объявили о конкурсе, предложив детям до 13 лет создать эскизы формы для первой лунной футбольной команды — Moon United. Конечно, ученые не скрывают фантастичность задумки, но также не скрывают и реальных целей — подобным образом детям хотят привить мечты о космосе.

Расписано все максимально детально. Лунным футболистам будущего нужно будет учитывать множество факторов: отсутствие гравитации, воздуха, состав поверхности и даже вспышки на Солнце. Вот что ученые пишут о различных аспектах этой необычной игры:

Футболисты и судья

— Игроки на Луне будут выглядеть соответственно обстановке — как космонавты. У каждого будет специально оборудованный скафандр: с кислородным баллоном, шлемом со специальным визором и впитывающей подкладкой для пота.

— Судья в лучшем случае будет присутствовать на поле в виде голограммы, физически располагаясь в другом месте. Большая часть судейских решений будет доводиться до футболистов как раз при помощи вышеупомянутого визора — на его экране планируется отображать уведомления от рефери.

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Мяч

— Мяч претерпит изменения в конструкции. Он должен быть в полтора раза больше, учитывая отсутствие гравитации и легкость, с которой стандартный мяч будет летать по площадке.

— Вместо воздуха в мяче должен быть аэрогель нового поколения — с губчатой структурой. Лунные условия рано или поздно просто разорвут классический мяч, так что снаряд должен быть одновременно и полым, и заполненным — аэрогель может это обеспечить. По сути, мяч в разрезе будет похож на большую губку.

— Расцветка исключительно черно-белая, в идеале — черная. На Луне другое освещение и другой цвет поверхности планеты, так что мяч должен с ней контрастировать.

Поле, границы, ворота

— Учитывая, что футболисты будут играть в тяжелых скафандрах с кислородными баллонами, энергозатратность матчей серьезно повысится. Из-за этого размеры поля должны будут уменьшиться в восемь раз по сравнению с земными — ради экономии сил.

— Создавать поле предлагают путем лазерной переплавки лунного грунта — он в своем обычном состоянии будет разлетаться под подошвой, а в расплавленном виде станет похож на бетон.

— Разметка поля — из черного полимера, который к тому же будет отчетливо виден при помощи визора футболиста.

— Так как гравитация на Луне практически отсутствует, лететь мяч будет в среднем в 6 раз дальше, чем на Земле. При уменьшенном в восемь раз поле это будет проблемой, так что ученые предлагают обтянуть площадку сеткой по периметру.

— Логично, что с большим размером мяча должны быть в полтора раза увеличены и ворота. К тому же на Луне просто легче прыгать — земные рамки здесь не подойдут.

Правила и тактика

— Для минимизации столкновений уменьшается состав. Лунный футбол будет играться 5 на 5.

— Учитывая, что повреждение скафандра чревато угрозой жизни игрока, лунный футбол будет практически бесконтактным видом спорта. Тактика будет строиться на перехватах, а не отборах, а судьи будут тщательно следить за допустимыми контактами.

— Прерывать встречу можно будет почти по любой причине — в том числе из-за вспышек на Солнце.

— На Луне будет физически тяжело играть, так что длительность матчей изменится. Четыре тайма по 10 минут, между ними — 20-минутные перерывы на дозаправку кислородом и отдых.

— Офсайдов не будет.

— Ученые иронично отмечают, что в лунном футболе не будет места тактике Гвардиолы — только лонгболлы. Гравитация и бесконтактность к этому располагают.

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— Сетка по периметру — не только ограничение, но и помощь. Рикошеты должны будут стать частью игры, и немаловажной — вплоть до построения тактики именно от нее.

— Идеальная расстановка — 1-1-1-1 и вратарь, каждый футболист контролирует горизонталь, а не вертикаль.

Конечно, пока эти лунные правила выглядят наивно. Начиная от необходимости играть прямо на поверхности Луны (если учесть, что на планете будет человеческая станция с земными условиями, не проще ли играть там?) и заканчивая визорами, несозданными аэрогелями и спорной «бесконтактной тактикой», рискующей превратиться в игру стоячих столбов. Но менее притягательной от этого задумка не стала — так что будем ждать 2035 года и дебюта Moon United на Луне.

Футбол
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