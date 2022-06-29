Станислав Черчесов: «С Дзюбой не говорили. Позиция центрфорварда у нас укомплектована»

Большое интервью главного тренера сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020, который сейчас возглавляет чемпиона и обладателя Кубка Венгрии «Ференцварош»

Во вторник команда из Будапешта разгромила в контрольном матче «Карлсруэ» (4:1), а в среду завершила второй сбор в Австрии и отправилась домой. Но в разговоре с Черчесовым мы вышли далеко за рамки темы его нынешнего клуба.

Акинфеев, Оздоев, Кудряшов

— Расскажите о своих новичках. Почему среди них нет Артема Дзюбы?

— К нам присоединилось четыре игрока. Нападающий Адама Траоре отлично проявил себя в «Шерифе», неплохо смотрелся в Лиге чемпионов-2021/22. Центральный защитник Матса Хнустер раньше выступал за голландский «Хераклес». Его коллега по амплуа Расмус Теландер перешел из датского «Ольборга». И подписали опытного французского атакующего полузащитника Ксавье Мерсье из бельгийского «Левена».

При этом СМИ много пишут и о Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной — это понятно, но ни с кем из них мы не говорили. Артема, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными.

— В чем природа подобных разговоров?

— При мне Артем и Магомед были ключевыми футболистами в сборной, поэтому журналисты и сообщают об интересе «Ференцвароша» к ним. Но если нам кто-то нужен, то официально ведем переговоры. Никаких секретов нет.

— С кем из состава нашей национальной команды образца четвертьфинала ЧМ-2018 продолжаете общаться?

— Мы можем неделями не перезваниваться. Но вот на днях прочитал, что Федор Кудряшов решил завершить карьеру в сборной. По этому поводу написал ему теплое сообщение, пожелал успехов в дальнейшем. Поздравляю игроков с днем рождения, с другими знаменательными событиями. Но определенную дистанцию «футболист — тренер» держим.

— А какое ваше самое яркое воспоминание от того чемпионата мира?

— Нельзя выделить какой-то один день. Конечно, в памяти сейв Акинфеева в серии пенальти в 1/8 финала против Испании. Другое дело, что все 60 дней, которые провели вместе — игроки, штаб, вся страна, — стали замечательными. Они оставили яркий след в моей жизни.

«Зенит», «Спартак», легионеры

— В России сезон стартует 9 июля матчем за Суперкубок. Афиша громкая — «Зенит» — «Спартак», вокруг игры много шума. Вы следите за тем, что происходит в нынешней РПЛ? И что ждете от битвы чемпиона и обладателя Кубка?

— Мы в курсе каких-то вещей, но всех нюансов не знаем. Соглашусь, что «Зенит» — «Спартак» — отличная вывеска, соберется полный стадион. Имею представление, что многие клубы проводят сборы в России, каждый по-своему готовится к старту. Очень многое будет зависеть от того, кто как войдет в сезон, кто какие цели на него ставит. Правда, некоторые легионеры покидают РПЛ, а заменить их не так просто из-за отсутствия еврокубков.

Другое дело, что можно по-другому комплектовать состав, больше времени уделять молодежи. У каждой команды претерпит изменения стратегия: кто правильно распределит силы, тот сделает качественный скачок и выйдет на новый уровень. Есть коллективы, стоящие особняком, «Зенит» и представители Москвы, посмотрим, как отреагируют на новые условия в регионах.

— «Зенит» остается главным фаворитом нашей премьер-лиги. За счет чего можно бороться с сине-бело-голубыми на дистанции?

— Возможностей у питерцев побольше, чем у других, но это само по себе еще ни о чем не говорит. Есть подготовка, игроки, тренеры, обстановка в коллективе, каждый сезон — отдельная история, каждый матч — тоже. У «Зенита» имеется потенциал, который мой коллега Сергей Семак отлично использует на протяжении четырех лет. Желаю ему проявить в следующем чемпионате новые качества.

Молодые футболисты просто так не появляются: их нужно тренировать, воспитывать, требовать, направлять в нужное русло. Например, в «Зените» мало молодежи, потому что стоит задача взять титул. А кто-то другой не стремится к золоту, но развивает игроков. У каждого свой план и свои возможности. Главное, чтобы команды не искали в нынешней ситуации только негатив, ведь открываются новые возможности для развития.

09.07.2022 | Зенит — Спартак

— У кого, на ваш взгляд, больше всего шансов подтянуться к «Зениту»?

— Три столичных клуба поменяли тренеров, поэтому невозможно дать прогноз. Любому тренеру, опытному или молодому, нужно время для выстраивания игры. Кстати, поздравляю Александра Бородюка с тем, что вывел в РПЛ «Торпедо». Не исключаю, что конкурентоспособнее станут «Химки» — подтянулись в прошлом чемпионате с Сергеем Юраном, будут ставить амбициозные задачи.

В «Сочи» тренер тоже сменился. В «Локомотиве» много перемен: Кухта ушел, Жемалетдинов получил травму и надолго выбыл, хотя пару новичков железнодорожники взяли. Со стороны кажется, что только «Зенит» стабилен и четко идет в заданном направлении. Но ты никогда не знаешь, как все сработает.

В общем, давайте дождемся начала сезона. Посмотрим, у кого что получится.

— В «Ференцвароше» — пятнадцать легионеров, поэтому вы стали лучше понимать особенности разных менталитетов. Какой фактор будет решающим для иностранцев из РПЛ в вопросе «остаться или уехать»?

— У каждого своя ситуация. Посмотрим, как клубы отреагируют, как станут общаться с футболистами, которые хотят покинуть российскую лигу. Ведь бывают случаи, когда один разговор способен кардинально поменять мнение человека.

Лига чемпионов, «Тобол», возвращение

— Вернемся непосредственно к «Ференцварошу». Как проходит подготовка к матчам с «Тоболом» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов, которые состоятся 6 и 13 июля?

— Второй сбор, как и первый, решили провести в Австрии. Кранцах — хорошее место, поля здесь идеальные и принимают хорошо. Словом, есть все для плодотворной работы. Команда наконец-то собралась в полном составе вместе. На первом этапе предсезонки отсутствовали 10-12 футболистов: кто-то из-за травм, кого-то вызывали в сборные. Теперь же «Ференцварош» обретает новый вид, новички тренируются и вливаются в коллектив. Это важно, потому что игрок должен быть не только сильным сам по себе, но и хорошо взаимодействовать с партнерами.

— Сбор подходит к концу — что будете делать до первых официальных встреч?

— Во вторник сыграли с «Карлсруэ», в среду провели небольшое занятие и теперь отправляемся в Будапешт. Некоторые ребята, которые прибыли сюда из своих национальных команд, поедут на машинах, остальные — на автобусе. Дадим людям полтора дня выходных, а затем возобновим тренировки. Правда, синоптики прогнозируют жару, но будем искать способ, чтобы грамотно подготовиться.

— Насколько сложным станет выезд к «Тоболу» в плане перемещений?

— Понятно, что и лететь далеко, и разница во времени в четыре часа способна сказаться. Но у нашего штаба есть определенный опыт, полученный в сборной России, когда в отборе на Евро-2020 вначале встречались с Бельгией в гостях, а в следующем туре отправились в Казахстан. Знаем, как себя вести в подобной ситуации, обсуждали логистику, чтобы не упустить ни одну деталь.

— Успели изучить соперника?

— В сезоне-2021 (казахстанская лига играет по системе «весна-осень». — Прим. Г.К.) «Тобол» стал чемпионом. Тогда с клубом работал один тренер, сейчас — другой. Он поменял схему, подписан ряд новичков. Мы стараемся максимально разобрать оппонента, но и самим нужно грамотно подготовиться к противостоянию с ним. Там турнир в самом разгаре, а «Ференцварош» только готовится к старту, то есть физическое состояние разное. Но это ничего не меняет — необходимо решать поставленные задачи.

— «Тобол» сейчас принимает гостей на натуральном газоне, а не на искусственном?

— Так и есть. Полгода казахстанцы выступали в манеже, потому что основной стадион готовили к еврокубкам. Теперь команда провела на своей реконструированной арене один матч, по картинке поле выглядит хорошо. Но самое главное, повторю, — самим быть готовыми.

— А когда ждать Станислава Черчесова в России?

— Мне уже задавали этот вопрос. Я сконцентрирован на своей нынешней работе. В нашей стране недавно побывал в отпуске. Другое дело, что не привык, работая в одном месте, думать о другом. Сейчас в голове «Ференцварош», ведь буквально через неделю предстоит квалификация Лиги чемпионов. Жизнь сама рисует картины, поэтому давайте пока не загадывать.